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Embajador de EE.UU. respondió a críticas de ministros chilenos por nuevos aranceles: “Es muy decepcionante”

Brandon Judd aseguró que “no habrá un acuerdo si hay personas que están hablando sobre estas negociaciones que no tienen nada que ver con ellas“

U.S. Ambassador to Chile Brandon Judd speaks during a press conference at the U.S. Embassy in Santiago, Chile, February 23, 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza
U.S. Ambassador to Chile Brandon Judd speaks during a press conference at the U.S. Embassy in Santiago, Chile, February 23, 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza
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El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió duramente a los dichos de los ministros chilenos de Agricultura y Defensa, Jaime Campos y Fernando Barros, quienes criticaron el nuevo arancel de 12,5% aplicado a 60 países -entre ellos Chile-, aduciendo que no cuentan con medidas suficientes -o no las aplican de forma efectiva-, para impedir la importación de bienes producidos bajo trabajo forzoso.

El gravamen impacta directamente a 20 de los 34 principales envíos nacionales hacia el mercado estadounidense como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal, y el lunes fue calificado como “injusto” por el ministro de Defensa, Fernando Barros.

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“Está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada (...) Es algo injusto y nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos”, aseguró en entrevista con Radio Infinita.

“Un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación", agregó.

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De acuerdo a la autoridad, “claramente es decepcionante lo que se ha vivido, porque, primero, se establecen diferenciaciones entre unos países y otros, y segundo, no se ajusta a la realidad".

“Chile tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo, cumple con los estándares OIT, etcétera, y me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano. Entonces, venir a plantear, en definitiva, que Chile tiene una legislación, una actitud laxa en materia de los derechos de las personas, es muy duro", complementó.

De la misma opinión fue el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien el martes tildó la noticia como “lamentable”.

“Es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ya habíamos suscrito y principios universales del comercio internacional”, sostuvo.

“La chiva (excusa) que inventaron para imponernos esta medida arancelaria casi parece chiste (...) ni el más enemigo de los intereses chilenos se había atrevido a sostenerlo”, indicó.

Ese día, el canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó desde Lima que “más que enojarse, hay que ocuparse de resolver este problema”, e informó que el Gobierno trabaja a dos bandas, negociando con EE.UU para ampliar el porcentaje de productos exentos de arancel, y diversificando las exportaciones hacia la India y el sudeste asiático.

Primer plano de un hombre con gafas, barba y traje oscuro, sentado en una mesa. Una pequeña bandera de Chile está en el lado izquierdo. Otras personas se ven borrosas al fondo
El Canciller, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que “más que enojarse, hay que ocuparse de resolver este problema”.

La respuesta de Judd

Así las cosas, esta jornada el embajador norteamericano, Brandon Judd, enfrentó a la prensa y de entrada soltó que “esto es una negociación y la negociación está en curso. Tienen una muy buena negociadora y existe potencialmente la posibilidad de llegar a un acuerdo".

Pero a renglón seguido, sostuvo que “no habrá un acuerdo si hay personas que están hablando sobre estas negociaciones que no tienen nada que ver con ellas”, según consignó Teletrece.

“Es muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso y ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones salen a hacer comentarios, especialmente cuando usan palabras como farsa", agregó.

“Cada vez que eso sucede, hace que sea muy difícil para nuestros negociadores en EE.UU. creer que pueda estar pasando algo serio aquí. Tenemos que dejar que esto se desarrolle y luego veremos qué resulta de ello. Pero las negociaciones están en curso. No hay nada que se haya concretado o finalizado de esa manera", complementó.

Tocante a la vulneración hecha al Tratado de Libre Comercio que acusó el ministro Campos, Judd retrucó que “yo preguntaría si ese ministro realmente ha leído el tratado de libre comercio, yo diría que no lo ha hecho, porque si miras el tratado de libre comercio, hay disposiciones allí que nos permiten aplicar aranceles si no se cumplen ciertas condiciones".

Al cierre, recalcó que el arancel de 12,5% no dice relación con trabajo forzado dentro de Chile, sino con “productos que se importan a Chile y que se producen mediante trabajo forzado fuera del país“.

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