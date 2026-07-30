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El gobierno de Kast descartó de plano privatizar la mayor empresa estatal del país

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se distanció de la propuesta del Partido Republicano de privatizar la cuprífera Codelco, aunque ve con buenos ojos asociarse con privados

Codelco dejó de ser el año pasado el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, más pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.
Codelco dejó de ser el año pasado el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, más pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.
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Polémica causó la propuesta del presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, de privatizar la cuprífera Codelco, la mayor empresa estatal del país. La idea provocó el rechazo transversal de la oposición y este miércoles el Gobierno descartó la idea de plano, aunque se abrió a asociarse con privados.

En entrevista con el diario La Tercera, Squella sostuvo que luego de aprobado el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, el siguiente paso debería ser necesariamente la modernización de la empresas estatales partiendo por Codelco, que el año pasado dejó de ser el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, amén de pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.

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“Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco, o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, afirmó el también senador por la Región de Valparaíso.

Primer plano de un hombre hablando ante varios micrófonos de prensa; una mujer con el cabello suelto está desenfocada detrás
El presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, aseguró que a la cuprífera Codelco “es fundamental que le entre oxígeno” y desde la oposición salieron en bloque a criticarlo.

De acuerdo al timonel republicano, “hoy se podría vender parte de la propiedad de Codelco o de alguna de sus filiales o divisiones, sin perder el control. Se puede buscar un esquema en donde el porcentaje de venta permita el ingreso de algunos directores que no respondan a los gobiernos de turno y que velen por la eficiencia y rentabilidad de la empresa”.

“Si parte de la propiedad de Codelco tuviera estándar privado, los resultados y proyección serían sin duda más convenientes”, puesto que “una privatización parcial no necesariamente implicaría una menor recaudación para el Estado”, argumentó Squella.

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Como era de esperar, la iniciativa no cayó nada bien en la oposición, desde donde dispararon sus dardos contra el timonel republicano acusándolo de “vendepatria”, tal como afirmó taxativo el diputado Daniel Manouchehri (PS).

“Ahora quieren poner en venta el principal patrimonio de todos los chilenos. Vender Codelco sería una provocación en contra de Chile y en contra de todos los chilenos, de consecuencias políticas y sociales insospechadas. El cobre es de Chile y lo vamos a defender con todas las herramientas”, fustigó.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que Codelco podría incorporar capital privado en un minuto, pero nunca dejará de ser una empresa controlada por el Estado.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que Codelco podría incorporar capital privado en un minuto, pero nunca dejará de ser una empresa controlada por el Estado.

La negativa del Gobierno

El mismo martes que salió publicada la noticia, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en línea con lo ya dicho por el presidente José Antonio Kast, señaló que el ejecutivo no tiene entre sus planes a futuro privatizar la empresa.

”Tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles. No estamos por privatizar. Si estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, ideas, minas para hacer más grande Codelco”, aseguró Mas.

Y este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminó por darle un portazo a la iniciativa republicana al asegurar que “la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en un minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”.

Imagen de archivo de un trabajador limpiando cátodos de cobre en el interior de la planta de la refinería de Codelco en Ventanas, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido
Imagen de archivo de un trabajador limpiando cátodos de cobre en el interior de la planta de la refinería de Codelco en Ventanas, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido

Quiroz, quien se encontraba en la ciudad de Vallenar (660 kms al norte de Santiago) constatando los daños que dejó la semana pasada el frente de mal tiempo, recordó que Codelco “es una empresa que tiene mucho símbolo y cualquier decisión involucra a todo el país y no es de un gobierno particular”.

Sin embargo, indicó que ve con buenos ojos “asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no (...) Hay que ser prácticos, hay que sacar a la compañía adelante y eso corre para muchas compañías estatales también”, subrayó.

Al cierre, Quiroz estuvo de acuerdo con el biministro Daniel Mas en que la compañía posee “algunos activos que son prescindibles” -aunque evitó detallar cuáles eran-, y remató con una frase tranquilizadora: “Codelco sigue siendo Codelco, así que tranquilos”.

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