Polémica en Chile por propuesta de un partido oficialista de privatizar la mayor empresa estatal

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, recordó que el Ejecutivo no tiene entre sus planes a futuro el privatizar la empresa, pero "si estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, ideas, minas para hacer más grande Codelco”.

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Una álgida controversia causó este martes el presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, quien propuso privatizar la cuprífera Codelco, la mayor empresa estatal del país. La idea provocó el rechazo transversal de la oposición, mientras que el Gobierno descartó la idea de plano, aunque se abrió a vender ciertos “bienes prescindibles” y a asociarse con privados.

De acuerdo a Squella, luego de aprobado el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno el siguiente paso debería ser necesariamente la modernización de la empresas estatales partiendo por Codelco, que el año pasado dejó de ser el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, amén de pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.

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“Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco, o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, aseguró en entrevista con el diario La Tercera.

Según el republicano, “hoy se podría vender parte de la propiedad de Codelco o de alguna de sus filiales o divisiones, sin perder el control. Se puede buscar un esquema en donde el porcentaje de venta permita el ingreso de algunos directores que no respondan a los gobiernos de turno y que velen por la eficiencia y rentabilidad de la empresa”.

"Una privatización parcial no necesariamente implicaría una menor recaudación para el Estado”, sostuvo Squella.

A renglón seguido, afirmó que “si parte de la propiedad de Codelco tuviera estándar privado, los resultados y proyección serían sin duda más convenientes”, puesto que “una privatización parcial no necesariamente implicaría una menor recaudación para el Estado”, sostuvo el también senador por la Región de Valparaíso.

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El timonel republicano también indicó que el nuevo modelo público-privado podría contemplar la participación de los propios trabajadores de la cuprífera, toda vez que “cuando administras lo que en parte es propio, los incentivos se corrigen”, argumentó.

Sin embargo, este martes el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en línea con lo ya dicho por el presiente José Antonio Kast, recordó que el ejecutivo no tiene entre sus planes a futuro el privatizar la empresa.

”Tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles. No estamos por privatizar. Si estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, ideas, minas para hacer más grande Codelco”, subrayó Mas.

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Codelco dejó de ser el año pasado el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, más pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.

Las reacciones en la oposición

Como era de esperar, la iniciativa no cayó nada bien en la oposición, desde donde dispararon sus dardos contra el timonel republicano acusándolo de “vendepatria”, tal como afirmó taxativo el diputado Daniel Manouchehri (PS).

“Ahora quieren poner en venta el principal patrimonio de todos los chilenos. Vender Codelco sería una provocación en contra de Chile y en contra de todos los chilenos, de consecuencias políticas y sociales insospechadas. El cobre es de Chile y lo vamos a defender con todas las herramientas”, fustigó.

De la misma opinión fue la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, quien recordó que la propuesta del timonel republicano “viene a reafirmar una determinación en extremo ideológica que ha tenido este Gobierno para volver a aplicar fórmulas económicas establecidas en los tiempos más oscuros de nuestro país”.

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“La dictadura pretendía precisamente reducir al máximo el Estado y otorgar a manos de privados unos poquitos bienes estratégicos para nuestro país. Pero Codelco es una empresa importante para el presente, el pasado y el futuro de nuestro país y no vamos a permitir, ni nosotros, ni el pueblo de Chile, que hagan de este su botín. Por eso, Codelco se defiende”, afirmó.

Finalmente, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, criticó la idea mediante una publicación en su cuenta de X, en la que apuntó que “privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional. La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar”.

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