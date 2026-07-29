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Escándalo en un centro de ski chileno: una influencer brasileña denunció a un instructor argentino por xenofobia

“Nos dijo macacos”, acusó la mujer en un video que se viralizó profusamente. Desde Valle Nevado informaron que el trabajador fue suspendido

Ana Carolina Cruz vive hace ocho años en Chile.

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Un nuevo caso de xenofobia se viralizó este martes en redes sociales, luego de que una influencer brasileña denunció que un instructor argentino los llamó “macacos” en el centro de ski Valle Nevado. Las imágenes causaron indignación y desde la empresa aseguraron que el agresor ya fue suspendido de sus funciones, a la vez que abrieron una investigación interna.

Según es posible apreciar en el video subido por Ana Carolina Cruz -quien vive hace ocho años en Chile-, el hecho ocurrió luego de un altercado en la pista que rápidamente pasó a mayores.

“En ocho años viviendo en Chile, nunca imaginé pasar por eso. Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia. Estamos en shock”, dice la afectada.

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El video da cuenta del encontrón entre ella, su acompañante y el instructor, quien les dice que si no saben esquiar, mejor se vuelvan a su país.

-“¿Te compraste la pista para ti solo? ¿Por qué no me devuelvo a Brasil? ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve tú a tu casa, hermano!”, responde el acompañante de la influencer.

Entonces, para dar por terminada la discusión, el instructor se da vuelta y le dice “macaco”, calificativo que termina por sacar de sus casillas a ambos.

-“¿Macaco? ¿Quién es macaco, hueón? ¿Así que somos macacos?, responden a dúo.

Según la afectada, la trifulca los dejó “muy alterados, te golpea de repente, sin previo aviso. Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba. Uno no sabe ni qué decir“.

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Una ciudadana brasileña denunció a un instructor argentino de un centro de ski chileno por xenofobia: “nos dijo macacos”.
Desde el centro de ski ofrecieron sus "más sinceras disculpas" a la afectada.

Instructor suspendido

Pco después del que el video comenzara a circular profusamente, desde el centro de ski Valle Nevado -que en invierno recibe a miles de turistas brasileños-, publicó un comunicado en el que condenaron el incidente e informaron la suspensión del trabajador involucrado.

“Como empresa, lamentamos profundamente la situación ocurrida y le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la persona afectada. En Valle Nevado rechazamos de manera absoluta cualquier acto de racismo o xenofobia, por ser incompatible con nuestros valores y con el respeto que merecen todas las personas que nos visitan y trabajan con nosotros”, señalaron.

Debido a esto, “frente a la gravedad de los antecedentes conocidos, el instructor involucrado ha sido suspendido de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones. Hemos iniciado una investigación interna para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”, agregaron.

En tanto, desde la Subsecretaría de Turismo también rechazaron "categóricamente cualquier acto de xenofobia o discriminación en los destinos y servicios turísticos de nuestro país”.

“Estas conductas no representan a nuestro país ni a la inmensa mayoría de quienes trabajan diariamente por entregar una experiencia acogedora y de calidad. En Chile no hay espacio para la discriminación, todas las personas deben poder conocer y disfrutar nuestros destinos con respeto, seguridad y dignidad”, cerraron mediante un comunicado desde esa cartera.

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