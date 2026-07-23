La policía desmanteló en Brasil una red que enviaba cocaína a Europa oculta en café y cemento

La operación se desarrolló en São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo y Santa Catarina, e incluyó la detención de nueve personas (EFE)

La Policía Federal desmanteló una red de narcotráfico y lavado de dinero que coordinó, desde Brasil, el envío de al menos 6,5 toneladas de cocaína a Europa. Para ocultar el origen ilícito de los fondos y blanquear ganancias, la organización utilizó empresas fantasma, criptomonedas y una estructura financiera diseñada para dificultar el rastreo del dinero.

La operación se desarrolló en São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo y Santa Catarina, e incluyó la detención de nueve personas, la muerte de un sospechoso en un enfrentamiento en Igaratá, el cumplimiento de 44 órdenes de registro y el bloqueo de activos por mil millones de reales.

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La investigación se consolidó a partir de la incautación, en septiembre de 2025, de media tonelada de cocaína escondida en sacos de café en el puerto de Río de Janeiro, con destino a Eslovenia. A partir de ese hallazgo, los agentes federales reconstruyeron la logística de la organización: ocultaba droga en cargas comerciales y adulteraba químicamente la sustancia; incluso la diluía en botellas de refresco para burlar controles aduaneros y policiales.

El grupo utilizó contenedores en barcos de carga para transportar la cocaína hacia Alemania, España, Bélgica, Francia y Eslovenia, y mantuvo conexiones en Bolivia, Paraguay y Tailandia.

Los investigadores identificaron vínculos operativos directos con el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos mayores facciones criminales de Brasil. Según la investigación, esas organizaciones articularon la logística de los envíos marítimos y la distribución en Europa. Dentro de la estructura financiera, la red movió miles de millones mediante empresas de fachada, operaciones con criptodivisas y la adquisición de bienes de lujo e inmuebles de alto valor.

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Los detenidos enfrentarán cargos por organización criminal transnacional, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero (EFE)

Durante la operación, los agentes ejecutaron 13 órdenes de detención y 44 de búsqueda y aprehensión, e incautaron documentos, bienes, activos y pruebas sobre la estructura financiera y logística de la organización. La Justicia ordenó el bloqueo de cuentas y el secuestro de activos y bienes. La investigación se centró en la identificación de operaciones de lavado de dinero bajo distintas tipologías: uso de compañías pantalla, “criptodoleiros” y adquisición de propiedades de lujo.

La Operación Commodity, que formó parte de la Misión Redentor II y contó con el apoyo de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (Ficco), expuso el alcance internacional de la red. Según las autoridades, actuó coordinadamente con otras organizaciones criminales en América del Sur y Europa.

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Los detenidos enfrentarán cargos por organización criminal transnacional, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, mientras las investigaciones continúan para identificar nuevas ramificaciones y posibles cómplices tanto en Brasil como en el exterior.

El golpe a esta red representó uno de los mayores avances recientes contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Brasil, por la magnitud de los envíos interceptados y el volumen de recursos bloqueados, además de los métodos utilizados para ocultar el origen de los fondos. La Policía Federal mantuvo abiertas las investigaciones en busca de otros miembros y de nuevas células ligadas al esquema desarticulado.

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(Con información de EFE)