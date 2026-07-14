Una banda asaltó un banco en Chile a plena luz del día: lograron un botín de más de USD 740 mil

El asalto fue grabado por varios testigos.

Un botín de alrededor de $800 millones de pesos (USD 740 mil) logró un avezado grupo de al menos nueve sujetos que este lunes asaltaron a plena luz del día una sucursal del banco BCI en la comuna de La Calera (115 kms al noroeste de Santiago). La policía ya detuvo a dos personas y trabaja para dar con el paradero del resto de la banda.

De acuerdo al coronel de Carabineros, Alex Oporto, el atraco se llevó a cabo poco antes de las 14:00 horas en el centro de la ciudad, cuando “individuos desconocidos, a rostro plenamente cubierto y premunidos aparentemente de armas de fuego, hicieron ingreso a esta sucursal, donde intimidaron a la gente que trabaja en la misma, también al vigilante de la sucursal, extrayéndole entre sus pertenencias el revólver, el arma que él ocupa a diario al servicio”, consignó el medio local El Observador.

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“Ingresaron al sector donde está la bóveda, conociendo la clave, por lo tanto, a priori podemos indicar que algo ya tenían planificado, sustrajeron una importante suma de dinero, más de $800 millones de pesos (...) Esto no fue un asalto común donde sustraen dinero que haya sido entregado por los propios cajeros”, explicó el uniformado.

No hubo personas heridas durante el robo.

Johnny Piraíno, alcalde de La Calera, agregó que “esta banda había estudiado cada detalle del banco, porque minutos antes se declaró un incendio vehicular en el sector de Artificio y quedaron obstaculizados con miguelitos y aceite los accesos a nuestra comuna. Este acto fue muy rápido, los tipos huyen rumbo hacia la costa puntualmente, a la comuna de Concón”.

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Según el edil, por ahora hay dos detenidos, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del resto de los responsables.

Los ladrones sabían que a esa hora la bóveda estaba abierta.

La huida

El coronel Oporto dio detalles de la huida de los delincuentes, quienes bloquearon las vías de acceso con un camión y tiraron miguelitos a la calle.

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“Hay un camión atravesado que se puso intencionalmente por parte de la banda para poder bloquear el paso de vehículos, particularmente vehículos policiales. También pusieron una camioneta marca Ford color negra en las afueras de la comisaría, precisamente en las afueras del portón de salida de los vehículos policiales, y en la salida a la ruta tiraron miguelitos para impedir también la persecución”, señaló al medio citado.

“Estos sujetos habrían hecho un eventual cambio de vehículo, por lo tanto esta es una figura compleja que tiene que ser dilucidada por los equipos especializados al mando de la Fiscalía Local de La Calera, que es quien instruye y quien dirige la investigación, para poder esclarecer bien cómo sucedieron los hechos”, complementó Oporto.

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Los delincuentes dejaron un camión atravesado y tiraron miguelitos para facilitar su huida.

Tocante al número de delincuentes que participaron del atraco, el uniformado aseguró que “conforme a toda la dinámica del hecho en sí, estamos hablando de aproximadamente al menos nueve personas“.

Finalmente, la autoridad policial informó que no hubo heridos en el robo ni disparos al aire.

“Estaba todo previamente organizado, por lo tanto no fue necesario aparentemente para ello el uso de armamento de fuego”, remató Oporto.