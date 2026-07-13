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Así fue el fatal atropello en una feria en Chile que dejó seis muertos

Las autoridades chilenas descartaron presencia de alcohol o drogas en el conductor que arrolló a una multitud en Viña del Mar, la que intentó lincharlo.

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Tres de las víctimas pertenecían al mismo grupo familiar.

Luego del fatal atropello múltiple ocurrido este domingo en una feria del sector alto de la ciudad balneario de Viña del Mar (120 kms al noroeste de Santiago), el que dejó seis personas muertas y siete heridas, un video con el momento exacto del accidente se viralizó en redes sociales, el que podría convertirse en una pieza clave de la investigación.

Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió a eso de las 08:40 horas, cuando una camioneta SUV blanca que transitaba a exceso de velocidad por la Avenida Alessandri, en el sector de Gómez Carreño, perdió el control, subió a la acera y se volcó, arrasando a su paso con los puestos comerciales y peatones.

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Al volante iba un funcionario activo de la Armada de Chile, quien fue retenido y por poco linchado por los propios feriantes, antes de ser entregado a Carabineros.

Bomberos y Carabineros de Chile examinan un automóvil blanco dañado en un área exterior con puestos destruidos y escombros dispersos en el suelo
Bomberos y Carabineros inspeccionan los daños en el lugar del fatal atropello.

Pocas horas después, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el conductor arrojó negativo en los exámenes de alcohol y drogas.

“Tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, confirmó.

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La autoridad detalló además que dos de los siete heridos ya fueron dados de alta, mientras que los cincos restantes permanecen fuera de peligro en el hospital Gustavo Fricke.

El conductor es miembro de la Armada.

Tragedia que “enluta a todo el país”

El presidente José Antonio Kast, mediante una publicación en su cuenta de X, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos“, posteó el mandatario.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, complementó.

En paralelo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que tres de los seis fallecidos pertenecían al mismo grupo familiar.

“Una de las víctimas es funcionaria de la Armada (…) Falleció su padre y su hermana en el mismo sitio del suceso”, señaló a T13, detallando que la mujer, de 29 años, era madre de dos hijos.

Durante esta jornada, el conductor pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. La defensa del imputado sostiene que el funcionario sufrió un desmayo o síncope repentino al volante. Sin embargo, la Fiscalía investiga una conducción negligente y formalizará cargos por cuasidelito de homicidio, debido a su velocidad imprudente.

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