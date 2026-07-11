Detienen a Heriberto “N” en Veracruz por presunta violación de menor en Teoloyucan, Edomex

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE Veracruz) anuncian la detención de Heriberto "N" en Orizaba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía de Veracruz permite la detención de Heriberto “N” en el municipio de Orizaba, luego de que la autoridad obtiene una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de violación contra una menor de 16 años. El acusado es trasladado al Estado de México, donde queda a disposición de un juez que determinará su situación legal, y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.

El último párrafo de la investigación de la FGJEM establece que Heriberto “N” se considera inocente hasta que un órgano judicial emita una sentencia condenatoria. La detención ocurre tras el traslado del acusado a la entidad mexiquense, donde es ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán y puesto a disposición de la autoridad judicial.

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La víctima es interceptada en Teoloyucan y llevada a un motel

El expediente de la FGJEM detalla que el 4 de octubre de 2025 la víctima, una adolescente de 16 años, camina por calles del municipio de Teoloyucan cuando es interceptada por su ex jefe, Heriberto “N”. El hombre la sube a un vehículo y la traslada a un motel en la colonia Tlatilco, donde la obliga a entrar y abusa sexualmente de ella. Según la investigación, el agresor la amenaza con hacerle daño a sus hermanas si denuncia los hechos ante las autoridades. Después del ataque, el acusado se da a la fuga.

El Ministerio Público inicia las averiguaciones y, tras reunir elementos de prueba, solicita y obtiene de un juez la orden de aprehensión en contra de Heriberto “N” por el delito de violación.

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Investigación y detención en coordinación interinstitucional

La FGJEM hizo operativo con la FGE Veracruz para detener a Heriberto N (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de trabajos conjuntos, la Fiscalía mexiquense determina que el probable responsable se traslada a Orizaba, Veracruz, para evadir la acción de la justicia. Ante esta situación, solicita la colaboración de la Fiscalía de esa entidad, lo que permite ubicar y detener a Heriberto “N”. El operativo se realiza sin incidentes.

El traslado del detenido al Estado de México se ejecuta conforme a los protocolos para casos de delitos de alto impacto, y su ingreso al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán ocurre bajo resguardo. Es presentado ante el juez de control, quien tiene la facultad de definir su situación jurídica en las próximas horas.

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Heriberto “N” enfrenta posible sentencia de hasta 20 años

Las autoridades señalan que de comprobarse la responsabilidad penal de Heriberto “N”, la pena aplicable podría alcanzar hasta 20 años de cárcel conforme a la legislación vigente en el Estado de México para delitos de violación agravada. La víctima cuenta con acompañamiento y atención especializada, según protocolos de protección establecidos para menores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México subraya que la presunción de inocencia prevalece hasta que se emita una sentencia condenatoria y reitera el compromiso de perseguir delitos de violencia sexual contra menores. El caso permanece bajo investigación y se mantiene en reserva la identidad de la agraviada.

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