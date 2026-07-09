Quiebre en la oposición chilena: senadores pactaron con el Gobierno aprobar su Plan de Reconstrucción Nacional

El Gobierno de Kast se allanó a buena parte de las propuestas de los senadores del PPD.

La bancada de senadores del Partido por la Democracia (PPD) llegó a una acuerdo la noche de este miércoles con el Ejecutivo para ajustar el régimen de invariabilidad tributaria a las grandes empresas propuesto en el Plan de Reconstrucción Nacional que se discute actualmente en la Cámara Alta, provocando un quiebre en la oposición desde donde criticaron duramente el pacto calificándolo como “una vergüenza”.

Durante las tratativas entre los senadores PPD, la mesa del Senado generada por su presidenta, Paulina Núñez (RN), y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Gobierno se allanó a buena parte de las propuestas del partido que forma parte de la coalición del Socialismo Democrático (SC), junto a socialistas, radicales y liberales.

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Así, se redujo de 25 a 10 años el plazo de invariabilidad tributaria para inversiones de hasta USD$100 millones, se estableció un período de 15 años para proyectos de hasta USD$350 millones y se mantuvieron los 25 años para inversiones superiores a USD$500 millones.

Además, se implementó una sobretasa de 1,5% para aquellas grandes empresas que se acojan al beneficio, y se mantuvo intacto el pago del royalty minero.

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En respuesta, los cuatro senadores del PPD que suscribieron el acuerdo comprometieron sus votos par aprobar el proyecto y aseguraron que no recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) por ese punto específico del proyecto de ley, acción que fue anunciada esta jornada por la timonel del PS, Paulina Vodanovic, y que es respaldada por todos los partidos de izquierda -incluyendo al propio PPD-, pues su propio presidente, el diputado Raúl Soto, suscribió el pacto de su bloque, evidenciando el quiebre no solo en el bloque de oposición, sino también al interior de dicha colectividad.

Desde la oposición criticaron duramente el pacto calificándolo como “una vergüenza” y anunciaron que irán al Tribunal Constitucional (TC).

Las críticas

El acuerdo alcanzado por los senadores pepedeístas cayó como balde de agua fría en la centroizquierda, desde donde los acusaron de “negociar a espaldas de todo el resto de la oposición”, tal como acusó el senador Iván Flores (DC), quien agregó que el Ejecutivo actúa en política bajo las reglas del libre mercado y “algo compró o algo vendió”.

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“Yo quisiera saber el precio de esa venta”, fustigó el parlamentario.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA), tildó el convenio como un “pésimo acuerdo” y “una vergüenza”, y recordó que “la invariabilidad del dictador Pinochet tenía mejores condiciones”.

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De la misma opinión fue la senadora Beatriz Sánchez (FA), quien afirmó que de todas maneras recurrirán al Tribunal Constitucional (TC), “porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que vamos a estar votando el próximo 15 de julio”.

Sin embargo, las recriminaciones también llegaron desde el propio PPD, pues solo unas horas después de anunciado el entendimiento su Mesa Nacional publicó un comunicado manifestando que el partido, a pesar de la decisión de sus senadores, “mantiene su postura contraria a la megarreforma del gobierno del presidente Kast”, especificando que el convenio pactado “es exclusivamente respecto de la invariabilidad, donde la propuesta fue mejorada”.

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“En todos los otros aspectos, no ha existido disposición del Ejecutivo a cambios significativos”, agregaron.

Debido a esto, “el partido ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la megarreforma del Gobierno”, complementaron.

Dicho comunicado fue refrendado esta jornada por el presidente del PPD, Raúl Soto, quien manifestó que “el PPD mantiene y reafirma su rechazo y su visión contraria a la megarreforma del proyecto del gobierno de José Antonio Kast (...) Ese acuerdo es de los senadores, no un acuerdo del PPD, en eso quiero ser absolutamente claro”.

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