Chile: 13 años de cárcel para un hombre que trató de matar a su expareja con un hacha y una motosierra

Alex Santana Alarcón llegó el 14 de febrero de 2024 hasta la vivienda de la víctima para hacer las paces.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt (1.033 kms al sur de Santiago) condenó este domingo a 13 años y 7 meses de cárcel efectiva a Alex Santana Alarcón por los delitos de femicidio frustrado, desacato y daños contra su expareja, luego de atacarla con una motosierra y un hacha el 14 de febrero de 2024 en la comuna aledaña de Los Muermos.

De acuerdo a antecedentes del juicio, ese Día de San Valentín el condenado llegó hasta el domicilio de la mujer para intentar recomponer su relación amorosa, a pesar de que sobre él pesaba una orden de alejamiento desde el 2023 emitida por un juzgado de Puerto Montt.

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Así las cosas, el sujeto logró convencer a la víctima de que lo dejara pasar a la vivienda y una vez dentro intentó hacer las paces. Sin embargo, al ver que que su expareja se negaba a retomar la relación, se desató la violencia.

Según el relato de la víctima, de los gritos Santana pasó a la acción y primero trató de estrangularla, después quiso atacarla con una motosierra que providencialmente no funcionó, y finalmente se abalanzó sobre ella con un hacha.

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A pesar de ello la mujer logró huir, razón por la cual Santana destruyó el parabrisas de un automóvil estacionado y luego roció líquido acelerante por toda la casa y le prendió fuego, reduciéndola a cenizas.

La Fiscalía no logró acreditar el delito de incendio. (Foto referencial).

Cárcel efectiva

Una vez finalizada la audiencia, el fiscal jefe de Los Muermos, Patricio Llancamán, se mostró satisfecho con la sentencia, a pesar de que el delito de incendio no pudo ser acreditado.

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“El imputado se encuentra en este momento en el penal de Puerto Montt cumpliendo prisión preventiva, la cautelar impuesta (…) se mantendrá allí ahora, cumpliendo esta sanción que implica 13 años y 7 meses de cárcel efectiva”, señaló, según consignó BioBíoChile.

El persecutor explicó que Santana no tenía antecedentes penales previos, asunto que fue considerado por el juez de la causa como un atenuante, y valoró el hecho de que Santana fue condenado a las penas más altas por cada delito acreditado.

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