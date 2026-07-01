Rodrigo Paz rechazó el paro judicial y acusó al MAS de fomentar las viejas prácticas de presión

“Es el momento de ordenar la casa, siempre bajo el diálogo, aquí amenazas de paro, amenazas de bloqueos, son del pasado, eso es el pensamiento de los 20 últimos años (gobiernos del MAS) bajo la lógica del diálogo", dijo Paz (Europa Press)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, vinculó la reciente amenaza de paro de jueces con las prácticas de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y remarcó que el diálogo constituye la única vía legítima para resolver los conflictos institucionales.

Durante un encuentro con periodistas en Asunción, Paz expuso su posición frente al anuncio del Órgano Judicial, que advirtió sobre la posibilidad de suspender sus funciones si el Ejecutivo y el Parlamento no atendían sus demandas presupuestarias y legislativas.

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El mandatario rechazó el recurso de la presión y convocó a las autoridades judiciales a abandonar las estrategias de bloqueo y paro, a las que asoció con las dinámicas políticas de las últimas dos décadas.

“Es el momento de ordenar la casa, siempre bajo el diálogo, aquí amenazas de paro, amenazas de bloqueos, son del pasado, eso es el pensamiento de los 20 últimos años (gobiernos del MAS) bajo la lógica del diálogo y la concertación es la modernidad, eso es el siglo XXI”, afirmó Paz.

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Representantes del Órgano Judicial se reunieron el lunes en Sucre y aprobaron una resolución en la que solicitaron un incremento presupuestario y la aprobación de leyes pendientes en la Asamblea Legislativa. Como medida de presión, advirtieron con iniciar un paro si no recibían una respuesta favorable.

Tras esa reunión, el vocero presidencial, José Luis Galvez, consideró ‘inaudita’ la amenaza y tildó a los magistrados de “sindicateros” por recurrir a la paralización como herramienta de protesta.

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El vocero presidencial acusó a los jueces de actuar como “sindicateros” por recurrir a la paralización

Además, Paz recordó el “gran acuerdo nacional” sellado en Cochabamba, del que surgieron una serie de normas que actualmente esperan tratamiento en el Parlamento.

“El tema, por ejemplo, judicial tiene que ser como parte de un gran acuerdo, porque las leyes que reforman la justicia están en el parlamento, no son normas que se hacen por decreto, son normas que se tienen que debatir en el parlamento, las nuevas reformas para la justicia, las nuevas reformas para la salud, las nuevas reformas para la educación, esos son temas para debatir en el parlamento”, puntualizó el presidente.

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El enfrentamiento no se limitó al cruce entre el Ejecutivo y el Judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respondió con dureza y sostuvo que el Órgano Judicial posee lo que al Gobierno le falta, en alusión a la reciente crisis social que atravesó el país. Estas declaraciones elevaron la tensión entre ambas instituciones y dejaron en evidencia la falta de consenso sobre la salida de la crisis judicial.

“Seremos firmes, ante eso necesitamos una justicia firme y una fiscalía que también nos colabore, porque hay mucha gente que le ha hecho daño en este tiempo al bloqueo y necesitamos colaborarnos entre varias instituciones del Estado”, señaló el mandatario.

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Aunque el Gobierno de Bolivia aseguró que el suministro de combustible empezó a normalizarse, las filas de vehículos en busca de gasolina y diésel todavía persisten en las principales ciudades. El Ministerio de Hidrocarburos y la estatal YPFB atribuyeron la demora a los procesos logísticos y controles de calidad que realizan antes de distribuir los carburantes.

El abastecimiento de diésel se reactivó tras casi siete semanas de protestas (Reuters)

El ministro Marcelo Blanco señaló que los estándares de calidad actuales exigen procedimientos más rigurosos en las plantas y que muchos conductores llenan sus tanques por precaución, lo que prolonga la demanda. Según Blanco, la distribución ya supera el consumo habitual.

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Por su parte, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que tras casi siete semanas de bloqueos de carreteras, más de 1.600 cisternas quedaron varadas y ahora deben cumplir con los procesos de descarga y control antes de llegar a las estaciones. La petrolera estatal sostuvo que cuenta con millones de litros de combustibles en tránsito y aclaró que la situación no se debe a falta de producto ni a problemas financieros, sino a la reactivación de la cadena de distribución tras semanas de paralización.

Los bloqueos, impulsados por sectores que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, afectaron el transporte de insumos básicos y dejaron a ciudades como La Paz prácticamente aisladas durante casi 50 días.

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(Con información de El Deber y EFE)