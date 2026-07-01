Quién es Miguel Gómez Martínez, el economista que dirigirá el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Abelardo de la Espriella

En sus primeras declaraciones como ministro designado, Miguel Gómez Martínez aseguró que el nuevo gobierno respetará la autonomía del Banco de la República y reconoció que recibirá una economía con importantes desafíos fiscales, financieros y energéticos - crédito Colprensa

Miguel Gómez Martínez será el próximo ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Su nombramiento ubica al frente de una de las carteras con mayor incidencia en la administración del Estado a un economista con amplia experiencia en el sector público, el sistema financiero, la academia y la política, cuya trayectoria ha estado ligada al diseño y ejecución de políticas económicas durante varias décadas.

El propio Gómez confirmó a medios nacionales que aceptó la designación y que hará parte del equipo encargado del empalme en el sector Hacienda.

Una trayectoria construida entre la economía, la academia y el sector financiero

El nuevo ministro cuenta con una trayectoria de varias décadas que combina experiencia en el sector financiero, la administración pública, los gremios empresariales, la academia y el Congreso de la República - crédito Colprensa

Miguel Gómez Martínez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), una de las instituciones académicas más reconocidas de Europa en ciencias sociales y políticas. Allí también obtuvo una maestría en Economía Internacional y otra en Ciencia Política, formación que posteriormente orientó hacia el análisis económico y la administración pública.

PUBLICIDAD

Su carrera profesional ha estado marcada por la dirección de entidades financieras, gremiales y comerciales. Entre los cargos más destacados figura la presidencia de Asocolflores, donde lideró el gremio exportador de flores, uno de los sectores con mayor participación dentro de las exportaciones agrícolas colombianas.

Posteriormente, ocupó la presidencia de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial del Estado encargado de facilitar el acceso al crédito para empresas, promover la competitividad y respaldar proyectos de crecimiento económico. También dirigió Fasecolda, el gremio que reúne a las compañías aseguradoras del país y que participa en la formulación de políticas relacionadas con el sistema asegurador colombiano.

PUBLICIDAD

Su formación académica incluye estudios de Economía en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y maestrías en Economía Internacional y Ciencia Política, preparación que respaldó su desempeño en cargos de dirección económica - crédito Colprensa

Antes de asumir esas responsabilidades, Gómez Martínez fue asesor económico del Ministerio de Comercio Exterior cuando Juan Manuel Santos ocupaba esa cartera y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior, funciones desde las cuales participó en el diseño de estrategias relacionadas con la política comercial y el fortalecimiento de las relaciones económicas internacionales.

Su experiencia también se extendió al ámbito empresarial como director de la Cámara de Comercio Colombo Americana, organización orientada al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos.

En el campo académico desarrolló una extensa carrera universitaria. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y profesor del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), donde impartió asignaturas de Macroeconomía Empresarial, Coyuntura Económica y programas de especialización en Finanzas y Mercadeo Estratégico.

PUBLICIDAD

Su hoja de vida reúne experiencia en el diseño de políticas económicas, la administración de entidades financieras, la representación gremial y la formación de nuevos economistas, ámbitos que ahora convergerán en la dirección del Ministerio de Hacienda.

Experiencia en el servicio público y una familia ligada a la política colombiana

En su hoja de vida sobresalen la presidencia de Bancóldex, Fasecolda y Asocolflores, además de haber sido vicecontralor general de la República, embajador de Colombia en Francia y representante a la Cámara por Bogotá - crédito prensa Abelardo de la Espriella

La trayectoria de Miguel Gómez Martínez también ha estado vinculada al servicio público y a la actividad política.

En 1994 fue nombrado vicecontralor general de la República, cargo desde el cual participó en las funciones de vigilancia y control de los recursos públicos. Posteriormente fue designado embajador de Colombia en Francia durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Más adelante incursionó en la política electoral como representante a la Cámara por Bogotá entre 2010 y 2014 por el Partido de la U. Según los registros del Congreso, obtuvo más de 44.400 votos con una campaña cuyo eje programático estuvo orientado hacia la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo.

PUBLICIDAD

Su nombre también está ligado a una de las familias con mayor tradición política del país. Es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Su llegada al gabinete del presidente electo también coincide con la participación del partido Salvación Nacional dentro de la coalición que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. La colectividad, liderada por el senador Enrique Gómez, hermano del futuro ministro, otorgó el coaval a la candidatura del hoy presidente electo.

Miguel Gómez Martínez asumirá el Ministerio de Hacienda en un contexto marcado por el alto déficit fiscal, el incremento de la deuda pública y la necesidad de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas del Estado - crédito Colprensa

Tras conocerse su nombramiento, Miguel Gómez Martínez concedió sus primeras declaraciones a El Tiempo, en las que fijó algunas de las líneas generales que orientarán su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros temas sobre los que se pronunció fue la relación entre el Gobierno y el Banco de la República. “El Gobierno es respetuoso de la autonomía del Banco de la República. El banco tiene una función principal que es la lucha contra la inflación, que es un reto inmenso para la economía. Creemos que el banco toma esa decisión porque el nivel de gasto que tiene el Gobierno Nacional no le deja otra alternativa”, afirmó.

El economista también señaló que la nueva administración recibirá un panorama complejo desde el punto de vista fiscal y advirtió sobre otros desafíos para la economía nacional. “A eso se suma un posible apagón por el fenómeno del Niño. Una economía sin energía no funciona y al país no se le han hecho inversiones en ese sentido”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Al asumir el Ministerio de Hacienda, Gómez Martínez tendrá a su cargo una de las responsabilidades más importantes del Gobierno nacional: dirigir la política fiscal, elaborar el Presupuesto General de la Nación, administrar la deuda pública, coordinar la política tributaria y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, funciones que convierten esa cartera en uno de los pilares del funcionamiento del Estado colombiano.