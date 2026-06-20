Protestas en aumento en Cuba: una ONG registró más de 100 manifestaciones en mayo por la crisis económica y energética

La Habana y Santiago de Cuba concentraron la mayor parte de las manifestaciones contra la crisis económica y energética (Reuters)

La organización Cubalex denunció que Cuba registró en mayo un incremento de protestas ciudadanas, con especial concentración en La Habana y Santiago de Cuba, los principales núcleos urbanos del país.

El informe de la ONG reveló que el descontento social se expresó en 106 protestas a lo largo del mes, con un máximo de 30 manifestaciones en una sola jornada, el 13 de mayo, tras una caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional.

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Las protestas asumieron formas disruptivas que incluyeron cacerolazos, quema de basura y concentraciones frente a sedes del régimen, reflejo de la frustración de la población ante la falta de respuestas institucionales a la crisis. Cubalex informó que la dictadura optó por fortalecer mecanismos de control y represión, en lugar de buscar soluciones estructurales, y recurrió a una narrativa de amenaza militar externa como justificación para la militarización interna y la difusión de propaganda belicista en entornos familiares y escolares.

El despliegue represivo se tradujo en 304 eventos documentados por la ONG, entre los que se contaron violaciones contra personas privadas de libertad, amenazas, coacciones, operativos policiales, uso de la violencia, acoso, traslados a centros de detención, negación de atención médica, detenciones arbitrarias, cortes selectivos de comunicaciones y citaciones oficiales sin justificación. Cubalex identificó 221 víctimas directas de estos hechos.

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El informe destacó el caso de Yoan de la Cruz, preso político vinculado a las protestas de julio de 2021, quien volvió a ser encarcelado y enfrenta un nuevo proceso. También mencionó a Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido desde marzo tras los disturbios en Morón.

La ONG indicó que la represión se complementó con el aumento de operativos policiales y cortes selectivos de internet y telefonía móvil en zonas de conflicto, medidas que el régimen utilizó para aislar a comunicadores independientes y activistas de la sociedad civil.

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El régimen ejecutó cortes selectivos de internet y telefonía móvil en zonas de conflicto durante las protestas (Reuters)

Estas acciones fueron especialmente intensas en fechas clave como el 1 y el 20 de mayo, cuando se conmemoran el Día Internacional del Trabajo. En esta jornada, se produjo interrupciones de las comunicaciones para impedir la difusión de información ajena al discurso oficial.

La crisis institucional también se reflejó, según el informe, en el aumento de hechos de violencia e inseguridad ciudadana. Cubalex registró 26 asesinatos, siete de ellos feminicidios, y un registro preliminar de ocho suicidios entre enero y mayo. Para la ONG, estos datos pusieron en evidencia un deterioro grave de la salud mental colectiva, derivado de la desprotección institucional y del uso de recursos policiales en tareas de vigilancia política y contención de protestas.

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El trasfondo de esta situación estuvo marcado por una crisis energética agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que se sumó a las restricciones adicionales decretadas por la administración de Donald Trump. El resultado, según el texto, fue la parálisis casi total de la economía estatal, con previsiones de una contracción de al menos 6,5 % para el ejercicio actual y una caída acumulada superior al 15 % entre 2020 y 2025.

(Con información de EFE)