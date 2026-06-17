El Gobierno y la Central Obrera Boliviana buscan retomar el diálogo después de más de 42 días de bloqueos

Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana durante una manifestación en La Paz, Bolivia, 11 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Después de varias semanas de conflicto y desencuentros, el Gobierno de Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) finalmente abrieron la posibilidad de instalar un espacio de diálogo este miércoles. El Ejecutivo convocó a los dirigentes del principal sindicato obrero a una reunión luego de que éstos enviaran una conminatoria al presidente con un listado de ocho demandas.

“Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y un planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendido de manera inmediata”, manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al informar sobre la presentación del documento elaborado con todos los sectores afiliados.

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“Así como un dirigente sabe llamar a la movilización, también tiene que saber llamar a la paz”, afirmó Argollo y pidió disculpas a los ciudadanos afectados por los bloqueos y señaló que fueron “en beneficio del país”.

El dirigente sindical advirtió que hasta no obtener respuesta, “la protesta, la lucha y la movilización continúan en todo el país”.

Fotografía de archivo del máximo dirigente de la Central Obrera de Bolivia (COB), Mario Argollo durante un acto público por el Día del Trabajo, en El Alto (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Al finalizar la tarde, el vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, informó que se había convocado a los dirigentes a una reunión este miércoles a las 09:00 en la Casa de Gobierno. “Tenemos muchas cosas que decir, hablaremos de todos los puntos, de manera abierta, pero también tenemos que crear las condiciones para que esto no vuelva a suceder. Esto no puede volver a suceder en democracia”, resaltó.

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La medida de presión inició con reclamos sindicales de varios sectores y luego derivó en pedidos de renuncia al presidente, a quien algunos sectores acusan de traición por incumplir promesas de campaña y gobernar en contra de sus intereses.

Los bloqueos fueron impulsados inicialmente por la Federación de Campesinos Túpac Katari y luego se unieron otros sectores como el movimiento indígena Ponchos Rojos, la Central Obrera Boliviana y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Aunque en la última semana los piquetes se han reducido a casi la mitad, la Administradora Boliviana de Carreteras llegó a registrar más de 90 puntos de bloqueo simultáneos.

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Los bloqueos en carreteras han paralizado gran parte del país y provocado pérdidas millonarias para sectores estratégicos como la industria, el transporte y el turismo.

En el documento enviado al Gobierno, los líderes obreros plantean los siguientes puntos:

Derechos humanos y pacificación: Exigen el fin de la criminalización de las protestas, la liberación de detenidos vinculados al conflicto y garantías contra la persecución política y judicial. Cumplimiento de compromisos: Demandan que el Gobierno cumpla sus promesas electorales y que se establezcan mecanismos legales de rendición de cuentas. Soberanía económica y empresas públicas: Rechazan privatizaciones, condicionamientos de organismos internacionales y plantean fortalecer la autonomía económica del Estado. Transparencia e investigación: Piden la expulsión del asesor presidencial Fernando Cerimedo y la creación de una comisión para investigar casos de narcotráfico. Política de hidrocarburos: Solicitan mantener congelados los precios de los combustibles, compensar a los afectados por carburantes defectuosos y realizar auditorías técnicas. Democracia participativa: Proponen que leyes, decretos y medidas económicas sean consultados previamente con organizaciones sociales y sectores afectados. Canasta familiar y derechos laborales: Reclaman acciones contra la inflación, protección del salario y el empleo, además de una reforma que garantice jubilaciones dignas. Medio ambiente y política internacional: Exigen proteger áreas naturales de actividades extractivas y mantener una política exterior alineada con los principios pacifistas de la Constitución.

Un grupo de personas se manifiesta en La Paz, Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. 10 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Si bien hay un acercamiento con la COB, todavía queda abierto el frente de la federación campesina de La Paz, quienes también flexibilizaron su posición y condicionaron el diálogo a que se aceleren soluciones al problema de la mala calidad de combustible, se abroguen decretos que consideran “inconstitucionales” y se apruebe una amnistía en favor de sus líderes, entre otros puntos.

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En tanto, en la región del Chapare, el bastión político de Morales en el centro del país, se mantiene la tensión. Los cocaleros y campesinos han descartado negociar con el Gobierno y ratificaron la continuidad de las protestas. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa.

Los cocaleros denunciaron que el Gobierno busca detener al expresidente Morales sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores. “No se atrevan a intervenir el Trópico de Cochabamba o atacar a nuestro hermano Evo Morales”, advirtió Auca.

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