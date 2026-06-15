América Latina

El gobierno de Kast denunció graves fallas en el Censo realizado bajo la administración de Boric

16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros sin permiso de trabajo fueron contratados en 2024

Guardar
Google icon
Chile: el gobierno de Kast acusó graves falencias en el Censo realizado bajo la administración de Boric
Además, $480 millones (USD 540 mil) “no fueron rendidos correctamente”, acusó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Le llueve sobre mojado a Nicolás Grau, exministro de Economía de la administración de Gabriel Boric, quien por estos días enfrenta una Acusación Constitucional (AC), o juicio político, llevado adelante por el oficialismo por presuntas irregularidades graves y “errores financieros” en la conducción económica del país.

La semana pasada, un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) arrojó que 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros sin permiso de trabajo fueron contratados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para trabajar en el Censo que se llevó a cabo en 2024, asunto por el cual el gobierno perseguirá “responsabilidades políticas”, tal como lo afirmó el actual biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

PUBLICIDAD

“El diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”, señaló Mas.

Este domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, corroboró sus palabras y en conversación con el programa político “Mesa Central”, aseguró que el problema es aún más grave, puesto además de las personas contratadas “hay un problema con el Censo 2024 de $480 millones de pesos (USD 540 mil) que no están correctamente bien rendidos”.

PUBLICIDAD

“Lo más insólito es que el día 1° de mayo, feriado renunciable, hay $134 millones de pesos (USD 150 mil) que se rindieron como gasto de transporte cuando nadie salió a censar ese día”, complementó.

De acuerdo a la autoridad, “todo lo que pasó en el censo es grave. En ese sentido a mí me parece que las autoridades del gobierno anterior en esta materia tienen que dar una explicación (...) Cuando nuestro sector político tuvo problemas en algún minuto con el Censo, ahí pidieron todas las responsabilidades políticas. Ahora tiene que pasar lo mismo”, sentenció Pavez.

Chile: el gobierno de Kast acusó graves falencias en el Censo realizado bajo la administración de Boric
El Comité Técnico Asesor del Censo 2024 aseguró que se trató de un proceso "exitoso".

La respuesta

Dichas acusaciones fueron refutadas por el Comité Técnico Asesor del Censo 2024, quienes mediante una carta publicada por el diario El Mercurio afirmaron que, “a nuestro juicio, el Censo 2024 fue un proceso exitoso, desarrollado con profesionalismo por parte de su equipo directivo y técnico, y que ha entregado información de enorme relevancia para el diseño de políticas públicas en materias como dinámica demográfica, natalidad, migración, envejecimiento y desarrollo territorial”.

En la misiva, Máximo Aguilera, David Bravo, Andrés Hernando, Pamela Jervis, Ignacio Irarrázaval y Osvaldo Larrañaga, señalaron que “para llevar adelante esta tarea el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a alrededor de 38.000 censistas. Los 16 casos cuestionados por contar con antecedentes penales y los 14 casos con una situación migratoria irregular representan menos de 0,1% del total de personas contratadas, proporción que debe ser considerada al momento de evaluar la magnitud de las observaciones realizadas”.

“Evidentemente, cualquier irregularidad que se compruebe debe ser debidamente investigada y sancionada”, apuntaron.

Finalmente, los integrantes del equipo asesor subrayaron que “el Censo 2024 fue un proceso exitoso, cuya evaluación no puede ponerse en cuestión por los antecedentes recién conocidos”.

Temas Relacionados

ChileCenso2024Nicolás GrauGabriel BoricMáximo PavezDaniel Mas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los bloqueos provocan pérdidas de 978 millones de dólares al sector exportador de Bolivia

De acuerdo con una publicación de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, las pérdidas acumuladas hasta el 11 de junio se acercan a los mil millones de dólares

Los bloqueos provocan pérdidas de 978 millones de dólares al sector exportador de Bolivia

Ecuador: tres muertos y dos militares heridos tras operativo contra la minería ilegal

La intervención se realizó en una zona de minería ilegal recientemente identificada en Sucumbíos, en la Amazonía

Ecuador: tres muertos y dos militares heridos tras operativo contra la minería ilegal

Bolivia descarta el pago retroactivo de la renta vitalicia para la expresidenta Jeanine Añez

Tras el reclamo que hizo la exmandataria boliviana por el pago de cinco años de la renta para expresidentes, el Ministerio de Economía aclaró que su solicitud no tiene respaldo legal

Bolivia descarta el pago retroactivo de la renta vitalicia para la expresidenta Jeanine Añez

El concejo municipal de Antigua Guatemala rechaza un desfile del orgullo LGBTIQ+

La petición para una caminata prevista para el 20 de junio, que incluía el cierre de una plaza, fue negada por unanimidad tras alegar impacto en el tránsito, la seguridad y el espacio público

El concejo municipal de Antigua Guatemala rechaza un desfile del orgullo LGBTIQ+

Presidente Asfura inicia gira oficial por Europa para impulsar cooperación, inversión y desarrollo para Honduras

El mandatario participará en el Foro de Movilidad Climática de Berlín para impulsar cooperación, comercio e inversión.

Presidente Asfura inicia gira oficial por Europa para impulsar cooperación, inversión y desarrollo para Honduras
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nuevo enfrentamiento entre el Ejército y grupos armados en la Sierra Nevada: esto se sabe

Nuevo enfrentamiento entre el Ejército y grupos armados en la Sierra Nevada: esto se sabe

Periodista de entretenimiento criticó al equipo de trabajo de Aida Victoria Merlano: lo dejaron esperando en Expobelleza 2026

Benedetta Rossi, cocinera italiana: “Esta pasta al horno con calabacín es deliciosa, fácil de preparar y tiene una costra crujiente para chuparse los dedos”

Sergio Fermosell, chef: “La mayoría no diferencia los cortes del atún; el contramormo es una de las joyas ocultas y la ventresca es pura mantequilla”

Los 5 mejores ejercicios para tener unos trapecios fuertes

INFOBAE AMÉRICA

Los bloqueos provocan pérdidas de 978 millones de dólares al sector exportador de Bolivia

Los bloqueos provocan pérdidas de 978 millones de dólares al sector exportador de Bolivia

Ecuador: tres muertos y dos militares heridos tras operativo contra la minería ilegal

Bolivia descarta el pago retroactivo de la renta vitalicia para la expresidenta Jeanine Añez

El concejo municipal de Antigua Guatemala rechaza un desfile del orgullo LGBTIQ+

Presidente Asfura inicia gira oficial por Europa para impulsar cooperación, inversión y desarrollo para Honduras

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Oliver Tree y la fortuna que dejó el músico tras su muerte en Brasil

Mick Jagger descartó el retiro y anticipó el regreso de los Rolling Stones a los escenarios: “Estoy listo”

La última voluntad de Oliver Tree sobre su patrimonio: “Mi familia no va a recibir ni un centavo”

Melanie Martinez lamentó la muerte de su expareja Oliver Tree: “Ha sido un día devastador”