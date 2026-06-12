La inflación en Brasil se aceleró hasta el 4,72 % en mayo, presionada por los alimentos

Mujeres miran los precios en un mercado de alimentos en Río de Janeiro, Brasil. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

La inflación de Brasil se aceleró hasta el 4,72 % interanual en mayo, presionada por el alza en los precios de los alimentos, tras haber cerrado abril con una tasa del 4,39 %, según informó este viernes el Gobierno brasileño.

En la medición mensual, el índice nacional de precios al consumidor cerró en un 0,58 %, lo que supone 0,09 puntos porcentuales menos que en abril, cuando acabó en un 0,67 %, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

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Los precios de los alimentos y la vivienda tuvieron el mayor impacto sobre el encarecimiento reportado en mayo, con subidas mensuales del 1,33 % y del 1,22 %, respectivamente.

Dentro de la categoría de los alimentos y las bebidas, que respondió por la mitad del índice de mayo, fue la alimentación en los domicilios brasileños la que impulsó la subida (1,65 %).

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Entre los alimentos que más aumentaron de precio durante el mes destacan la papa (44,7 %), el tomate (20,6 %), la cebolla (16,8 %) y las carnes (1,4 %).

Los aumentos en estos productos específicos se deben a “cuestiones de menor oferta” así como a una subida en el valor del flete a causa del alza de los combustibles, según explicó el encargado de la medición, José Fernando Gonçalves, en la divulgación de los datos.

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Un hombre pagando fruta en un centro de distribución en Brasilia. REUTERS/Adriano Machado/

El incremento en el segmento de la vivienda estuvo influenciado por la energía eléctrica residencial, que aumentó un 3,67 % y se posicionó como el producto de mayor peso individual en el índice general.

El único grupo que reportó una caída en sus precios fue el de los transportes (-0,46 %), explicado en parte por los precios del combustible (-1,95%).

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Esta caída se debe a una baja en los precios del etanol, que pasó de registrar una subida del 0,62 % en abril a una desaceleración del 6,20 % en mayo, y del diésel, cuyos precios cayeron un 2,34 %.

El Banco Central de Brasil, que sigue de cerca la evolución de la inflación, decidió recortar medio punto porcentual la tasa de interés en sus últimas dos reuniones, hasta el 14,50 % anual.

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Sin embargo, cuestiones internas y la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio crea dudas sobre si la institución mantendrá los recortes en su reunión de junio, agendada para la próxima semana.

Para este año, las expectativas del mercado financiero en torno a este índice ya superan el 5 %, lo que superaría ampliamente la meta impuesta por el Emisor, que es del 3 % con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual, según el último informe semanal Focus del Banco Central, que resume las expectativas del mercado.

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(Con información de EFE)