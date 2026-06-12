América Latina

La inflación en Brasil se aceleró hasta el 4,72 % en mayo, presionada por los alimentos

En la medición mensual, el índice nacional de precios al consumidor cerró en un 0,58 %, lo que supone 0,09 puntos porcentuales menos que en abril, cuando acabó en un 0,67 %, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

Guardar
Google icon
Mujeres miran los precios en un mercado de alimentos en Río de Janeiro, Brasil. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo
Mujeres miran los precios en un mercado de alimentos en Río de Janeiro, Brasil. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

La inflación de Brasil se aceleró hasta el 4,72 % interanual en mayo, presionada por el alza en los precios de los alimentos, tras haber cerrado abril con una tasa del 4,39 %, según informó este viernes el Gobierno brasileño.

En la medición mensual, el índice nacional de precios al consumidor cerró en un 0,58 %, lo que supone 0,09 puntos porcentuales menos que en abril, cuando acabó en un 0,67 %, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

PUBLICIDAD

Los precios de los alimentos y la vivienda tuvieron el mayor impacto sobre el encarecimiento reportado en mayo, con subidas mensuales del 1,33 % y del 1,22 %, respectivamente.

Dentro de la categoría de los alimentos y las bebidas, que respondió por la mitad del índice de mayo, fue la alimentación en los domicilios brasileños la que impulsó la subida (1,65 %).

PUBLICIDAD

Entre los alimentos que más aumentaron de precio durante el mes destacan la papa (44,7 %), el tomate (20,6 %), la cebolla (16,8 %) y las carnes (1,4 %).

Los aumentos en estos productos específicos se deben a “cuestiones de menor oferta” así como a una subida en el valor del flete a causa del alza de los combustibles, según explicó el encargado de la medición, José Fernando Gonçalves, en la divulgación de los datos.

Un hombre pagando fruta en un centro de distribución en Brasilia. REUTERS/Adriano Machado/
Un hombre pagando fruta en un centro de distribución en Brasilia. REUTERS/Adriano Machado/

El incremento en el segmento de la vivienda estuvo influenciado por la energía eléctrica residencial, que aumentó un 3,67 % y se posicionó como el producto de mayor peso individual en el índice general.

El único grupo que reportó una caída en sus precios fue el de los transportes (-0,46 %), explicado en parte por los precios del combustible (-1,95%).

Esta caída se debe a una baja en los precios del etanol, que pasó de registrar una subida del 0,62 % en abril a una desaceleración del 6,20 % en mayo, y del diésel, cuyos precios cayeron un 2,34 %.

El Banco Central de Brasil, que sigue de cerca la evolución de la inflación, decidió recortar medio punto porcentual la tasa de interés en sus últimas dos reuniones, hasta el 14,50 % anual.

Sin embargo, cuestiones internas y la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio crea dudas sobre si la institución mantendrá los recortes en su reunión de junio, agendada para la próxima semana.

Para este año, las expectativas del mercado financiero en torno a este índice ya superan el 5 %, lo que superaría ampliamente la meta impuesta por el Emisor, que es del 3 % con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual, según el último informe semanal Focus del Banco Central, que resume las expectativas del mercado.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

inflación en BrasilBrasil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas económicas: “Son tiempos en que hay que cambiar”

Entre las medidas expuestas se incluye la incorporación de “nuevos actores” en el sector turístico, con el objetivo de “explotar” el parque hotelero tras la retirada parcial o total de las principales empresas extranjeras, que buscan evitar las sanciones de Estados Unidos

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas económicas: “Son tiempos en que hay que cambiar”

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas

El director del Cuerpo de Bomberos reportó que la mayoría de las emergencias se concentraron en la zona costera, donde la rápida respuesta institucional evitó víctimas y permitió resguardar a más de 80 familias afectadas por las inundaciones

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas

En Panamá urge una planificación territorial para que el capital privado crezca con rentabilidad y responsabilidad social, afirma el sector privado

Sin ordenamiento no hay certeza del uso de suelo, mientras que el riesgo se dispara y la inversión se frena, afirman las autoridades

En Panamá urge una planificación territorial para que el capital privado crezca con rentabilidad y responsabilidad social, afirma el sector privado

Extraditan a un nicaragüense acusado de coordinar pasaportes y dólares falsos hacia Florida

Armando Morales Obando fue trasladado de Costa Rica a Estados Unidos y enfrentará cargos federales por fraude de pasaportes, identidad agravada y falsificación de moneda

Extraditan a un nicaragüense acusado de coordinar pasaportes y dólares falsos hacia Florida

El Ministerio de Salud ampliará vacunación contra el sarampión en cuatro departamentos de Guatemala

Las brigadas reforzarán la cobertura en Chimaltenango, Quiché, Sololá y Totonicapán tras el incremento de contagios en las últimas semanas, con el objetivo de replicar la reducción registrada en la región metropolitana

El Ministerio de Salud ampliará vacunación contra el sarampión en cuatro departamentos de Guatemala
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Corte ratificó que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas con sede en otra jurisdicción

La Corte ratificó que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas con sede en otra jurisdicción

Cuáles son los síntomas de un ACV y cómo reconocerlo a tiempo

Guillermo Ochoa rompe el silencio tras quedarse en la banca en el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica

La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

La segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia no tendrá encuesta realizada por Invamer, como era costumbre

INFOBAE AMÉRICA

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas

En Panamá urge una planificación territorial para que el capital privado crezca con rentabilidad y responsabilidad social, afirma el sector privado

Extraditan a un nicaragüense acusado de coordinar pasaportes y dólares falsos hacia Florida

El Ministerio de Salud ampliará vacunación contra el sarampión en cuatro departamentos de Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Karina y Winter de aespa se convierten en tendencia tras apoyar a Corea del Sur en el Mundial 2026

Karina y Winter de aespa se convierten en tendencia tras apoyar a Corea del Sur en el Mundial 2026

La película ganadora del Oscar que Jennifer Lopez no disfrutó: “Es lenta y no tiene escapismo”

Selena Gomez aclaró su comentario en una publicación sobre Taylor Swift: “Jamás insultaría a mis amigos”

Verónica Llinás y Peter Lanzani encabezan “Villaflor”, la nueva película de Santiago Mitre para Netflix

Hugh Jackman reveló cómo la música y el compañerismo forjaron su versión más humana de Robin Hood