Escándalo en Chile: detuvieron a un ex funcionario de Salud acusado de drogar y violar a una escort

La denunciante -cuya identidad y género sexual no se dio a conocer-, aseguró que Barrientos le dio pastillas para dormir y luego la habría violado.

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Este martes será formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas (3.000 kms al sur de Santiago), Fabián Barrientos Andrade, quien fungía como ex Secretario Ministerial (seremi) de Salud de la región de Magallanes, tras ser acusado de violación por una trabajadora sexual el sábado recién pasado.

Barrientos fue detenido a eso de las 13:30 horas, luego de diversas denuncias de vecinos que acusaban una violenta riña que comenzó en la vivienda de la exautoridad la madrugada del viernes -con vasos volando y ventanas rotas incluidas- y terminó el sábado en el almacén “Papelucho”, hasta donde corrió el acusado para refugiarse.

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De acuerdo a la denuncia de la presunta víctima -cuya identidad y género no se dio a conocer-, el ahora exseremi le habría dado al menos dos medicamentos distintos a fin de adormecerla, para luego cometer la agresión sexual que se investiga.

Según su declaración, se trasladó desde otra ciudad hasta Punta Arenas para prestarle servicios sexuales a Barrientos, tal como ya lo había hecho en ocasiones anteriores, siendo el propio imputado quien la fue a buscar al aeropuerto.

Su defensa asegura que la riña se dio en el contexto de un encuentro sexual consentido.

Encuentro sexual consentido

Una vez detenido, Barrientos fue sometido a la audiencia de detención, pero el Ministerio Público pidió ampliar su formalización hasta este martes a fin de esperar el resultado de los exámenes toxicológicos, y determinar si hubo o no fármacos de por medio.

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“Nos encontramos aún realizando diversas diligencias para establecer la dinámica en cómo se produjeron estos hechos, además de algunos peritajes que se encuentran pendientes”, aseguró la fiscal, Johanna Irribarra.

Como era de esperar, la versión de la defensa es totalmente opuesta y apunta a un desacuerdo económico entre la exautoridad y la escort, en medio de un encuentro sexual consentido, tal como lo sostuvo el abogado Juan Carlos Rebolledo, quien de paso aseguró que Barrientos negó haber administrado medicamentos a la denunciante.

El mismo sábado, el Ministerio de Salud confirmó la renuncia de Fabián Barrientos a su cargo como seremi de Salud de Magallanes, con el fin de “resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de la investigación se realice con total independencia y transparencia”.

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La salida de Barrientos sube a 25 la cantidad de secretarios regionales ministeriales que han tenido que dejar sus cargos en los que va de la administración del presidente José Antonio Kast.