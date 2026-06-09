América Latina

Bolivia recibió casi 40 toneladas de ayuda humanitaria de países vecinos ante los bloqueos de vías

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que la asistencia provino de Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Por su parte, Argentina colaboró con el envío de dos aviones Hércules

Guardar
Google icon
La llegada de ayuda humanitaria a Santa Cruz, Bolivia (REUTERS/Ipa Ibañez)
La llegada de ayuda humanitaria a Santa Cruz, Bolivia (REUTERS/Ipa Ibañez)

Bolivia recibió 39 toneladas de ayuda humanitaria enviadas de forma gradual por cuatro países vecinos para mitigar los efectos de los bloqueos de carreteras sostenidos durante más de un mes. Estos bloqueos, impulsados por sectores que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz, han generado desabastecimiento en distintas ciudades.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que la ayuda provino de Brasil (21 toneladas), Chile (ocho), Paraguay (seis) y Perú (cuatro). Troche brindó estos detalles durante un acto en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde se entregaron 25 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Perú y Brasil, que se distribuirán entre los grupos sociales más vulnerables.

PUBLICIDAD

Según Troche, la distribución estará a cargo de la Gobernación de La Paz, en coordinación con los municipios más afectados, para asegurar que las donaciones lleguen “de la manera más responsable” a quienes más lo necesitan.

La carga incluye las cuatro toneladas de Perú, compuestas por 8.000 bolsas de lentejas, y las 21 toneladas aportadas por Brasil, con 16 toneladas de arroz y cinco de leche, según un comunicado del Viceministerio de Defensa Civil.

PUBLICIDAD

En el evento participó también el embajador de Perú en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur, quien subrayó la entrega de la ayuda y la coordinación con autoridades bolivianas para “repatriar a 350 peruanos varados en Bolivia” y trasladar a 70 bolivianos que permanecían en la frontera.

Llegada a Bolivia de ayuda proveniente de Paraguay (REUTERS/Ipa Ibañez)
Llegada a Bolivia de ayuda proveniente de Paraguay (REUTERS/Ipa Ibañez)

El Gobierno de Chile anunció que el próximo lunes enviará una nueva dotación de ayuda humanitaria.

Argentina colaboró con el envío de dos aviones Hércules, que operan “puentes aéreos” para transportar alimentos desde las zonas productoras del este hacia el occidente del país.

Los bloqueos, encabezados por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), tienen como “única demanda” la renuncia de Paz y rechazan cualquier posibilidad de diálogo.

El presidente Paz firmó la ley que regula los estados de excepción, aunque su promulgación no implica la entrada en vigor inmediata, ya que requiere un decreto pendiente de anuncio y aprobación legislativa.

Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos: siete personas murieron por no recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos, y otras tres perdieron la vida en el contexto de las protestas, en circunstancias que aún se investigan.

Temas Relacionados

Boliviabloqueos de víasayuda humanitariaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bolivia: campesinos amenazan con tomar unidades militares tras promulgación de ley sobre estados de excepción

La Federación de Comunidades Interculturales de la localidad de Chimoré se declaró en emergencia por la norma que regula el estado de excepción. “Esta ley está hecha para reprimir al pueblo”, manifestó un vocero

Bolivia: campesinos amenazan con tomar unidades militares tras promulgación de ley sobre estados de excepción

Ataque armado durante un partido de vóley dejó un muerto y cinco heridos en una parroquia de Guayaquil

La Policía investiga el móvil del atentado y busca a los responsables

Ataque armado durante un partido de vóley dejó un muerto y cinco heridos en una parroquia de Guayaquil

Advierten de riesgos para Coca Codo Sinclair por falta de estudios tras cambios en el río Coca

La discusión sucedió en un contexto universitario donde se planteó la necesidad de actualizar los estudios sobre la hidroeléctrica

Advierten de riesgos para Coca Codo Sinclair por falta de estudios tras cambios en el río Coca

Hallaron sin vida a activista polaca conocida por sus denuncias sobre corrupción en Ecuador

La presidenta de la Fundación La Integridad fue encontrada sin vida en su vivienda de Montañita

Hallaron sin vida a activista polaca conocida por sus denuncias sobre corrupción en Ecuador

Lluvias golpean la costa de Nicaragua con lanchas encalladas y negocios inundados

El temporal dejó daños visibles en San Juan del Sur, Tola y varias playas del Pacífico, mientras el fuerte oleaje complica la rutina de pescadores, comerciantes y familias de las zonas costeras

Lluvias golpean la costa de Nicaragua con lanchas encalladas y negocios inundados
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El desayuno que está causando sensación: así se hacen los pancakes de pie de limón

El desayuno que está causando sensación: así se hacen los pancakes de pie de limón

Abelardo de la Espriella aceptó tener un debate con Iván Cepeda, pero puso sus condiciones: “Que el país nos escuche”

Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su pago mañana 10 de junio

¿Por qué el desayuno es clave para mantener un peso saludable en México?

Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice preside un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y da la homilía en catalán

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: campesinos amenazan con tomar unidades militares tras promulgación de ley sobre estados de excepción

Bolivia: campesinos amenazan con tomar unidades militares tras promulgación de ley sobre estados de excepción

Ataque armado durante un partido de vóley dejó un muerto y cinco heridos en una parroquia de Guayaquil

Advierten de riesgos para Coca Codo Sinclair por falta de estudios tras cambios en el río Coca

Hallaron sin vida a activista polaca conocida por sus denuncias sobre corrupción en Ecuador

Una nueva geopolítica: democracias y cadenas de valor en la disputa existencial por la Inteligencia Artificial

ENTRETENIMIENTO

La mansión donde murió Shannen Doherty ha sido vendida: ¿Qué pasará con el patrimonio de la actriz?

La mansión donde murió Shannen Doherty ha sido vendida: ¿Qué pasará con el patrimonio de la actriz?

Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda

Qué fue de la vida de Gavin Arvizo, el niño que acusó de abuso sexual a Michael Jackson

“Scary Movie” arrasa en taquilla con USD 105,5 millones y logra el mejor debut de la franquicia

“Viudas Negras: P*tas y chorras” terminó su rodaje en Buenos Aires y ya se perfila para 2026