Bolivia recibió casi 40 toneladas de ayuda humanitaria de países vecinos ante los bloqueos de vías

La llegada de ayuda humanitaria a Santa Cruz, Bolivia (REUTERS/Ipa Ibañez)

Bolivia recibió 39 toneladas de ayuda humanitaria enviadas de forma gradual por cuatro países vecinos para mitigar los efectos de los bloqueos de carreteras sostenidos durante más de un mes. Estos bloqueos, impulsados por sectores que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz, han generado desabastecimiento en distintas ciudades.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que la ayuda provino de Brasil (21 toneladas), Chile (ocho), Paraguay (seis) y Perú (cuatro). Troche brindó estos detalles durante un acto en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde se entregaron 25 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Perú y Brasil, que se distribuirán entre los grupos sociales más vulnerables.

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Según Troche, la distribución estará a cargo de la Gobernación de La Paz, en coordinación con los municipios más afectados, para asegurar que las donaciones lleguen “de la manera más responsable” a quienes más lo necesitan.

La carga incluye las cuatro toneladas de Perú, compuestas por 8.000 bolsas de lentejas, y las 21 toneladas aportadas por Brasil, con 16 toneladas de arroz y cinco de leche, según un comunicado del Viceministerio de Defensa Civil.

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En el evento participó también el embajador de Perú en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur, quien subrayó la entrega de la ayuda y la coordinación con autoridades bolivianas para “repatriar a 350 peruanos varados en Bolivia” y trasladar a 70 bolivianos que permanecían en la frontera.

Llegada a Bolivia de ayuda proveniente de Paraguay (REUTERS/Ipa Ibañez)

El Gobierno de Chile anunció que el próximo lunes enviará una nueva dotación de ayuda humanitaria.

Argentina colaboró con el envío de dos aviones Hércules, que operan “puentes aéreos” para transportar alimentos desde las zonas productoras del este hacia el occidente del país.

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Los bloqueos, encabezados por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), tienen como “única demanda” la renuncia de Paz y rechazan cualquier posibilidad de diálogo.

El presidente Paz firmó la ley que regula los estados de excepción, aunque su promulgación no implica la entrada en vigor inmediata, ya que requiere un decreto pendiente de anuncio y aprobación legislativa.

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Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos: siete personas murieron por no recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos, y otras tres perdieron la vida en el contexto de las protestas, en circunstancias que aún se investigan.