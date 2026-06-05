Honduras: conoce el perfil de los embajadores en Estados Unidos, México y Francia

Honduras designó a Roberto Flores Bermúdez, Carmen Eleonora Ortez Williams y Roberto Ochoa Madrid como embajadores en Estados Unidos, México y Francia. (Imagen de cortesía)

Honduras designó a Roberto Flores Bermúdez, Carmen Eleonora Ortez Williams y Roberto Ochoa Madrid como nuevos embajadores en Estados Unidos, México y Francia, respectivamente, con el argumento de que cada nombramiento está respaldado por décadas de trayectoria diplomática, experiencia en sedes estratégicas y participación en negociaciones, litigios y misiones de alto nivel.

Los tres perfiles superan o rozan las cuatro décadas de servicio exterior. Flores Bermúdez acumula más de 40 años de carrera diplomática desde 1976; Ortez Williams también suma más de 40 años; Ochoa Madrid desarrolla funciones diplomáticas desde 1990 y ha ocupado embajadas en Europa y Medio Oriente.

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El caso de Flores Bermúdez concentra el puesto más sensible del paquete: la embajada de Honduras ante Estados Unidos. Fue canciller de la República, defendió al país ante la Corte Internacional de Justicia en disputas territoriales y marítimas, ejerció como vicepresidente de la Asamblea General de la ONU, actuó como árbitro comercial, escribió sobre Derecho del Mar y recibió la Orden Morazán.

También fue embajador de Honduras en Estados Unidos en dos ocasiones. En julio de 2009 sustituyó a Enrique Ortez como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno interino de Roberto Micheletti, después de que Ortez insultara al entonces presidente estadounidense Barack Obama.

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Honduras designó a Roberto Flores Bermúdez, Carmen Eleonora Ortez Williams y Roberto Ochoa Madrid como embajadores en Estados Unidos, México y Francia. (Visuales IA)

Flores Bermúdez vuelve a Washington tras haber sido canciller y embajador en dos ocasiones

La designación de Flores Bermúdez ante Estados Unidos recae en un diplomático que ya ocupó ese destino y que además dirigió la política exterior hondureña en dos períodos: entre 1992 y 2002 y de nuevo en 2009 durante el gobierno interino de Micheletti. El texto también lo describe como diplomático y político hondureño.

Su hoja de vida añade experiencia jurídica internacional. La defensa de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia en litigios territoriales y marítimos aparece como uno de los antecedentes centrales de su carrera, junto con su trabajo en la ONU y su especialización en arbitraje comercial.

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Roberto Flores Bermúdez vuelve a la embajada de Honduras en Estados Unidos después de haber sido canciller y embajador en Washington en dos ocasiones. (Imagen de cortesía)

Para la representación en México, Honduras nombró a Carmen Eleonora Ortez Williams, exembajadora en Francia, Italia, Rusia, Chile y Argentina. El perfil oficial destaca que dominó cuatro idiomas, coordinó cuatro transmisiones de mando presidencial y participó en la reestructuración de la deuda de Honduras con Italia.

Uno de los hitos señalados en su trayectoria ocurrió en 2013, cuando abrió la sede diplomática de Honduras en Moscú. Antes había servido como agregada comercial en París en 1980 y como encargada de asuntos consulares en la misma capital en 1983.

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Su carrera incluyó destinos en Londres, Bruselas, Buenos Aires, San Salvador, El Cairo, Roma, Santo Domingo y Houston. En 2001 recibió el rango de ministra dentro del escalafón diplomático mediante el Acuerdo N° 004-SRH-2001.

Ortez Williams acumuló misiones en Europa y América y participó en la reestructuración de deuda con Italia

La trayectoria de Ortez Williams combina funciones consulares, promoción comercial, turismo, cultura y representación política. En 2000, en nombre del Gobierno de Honduras y como encargada de Negocios en Roma, suscribió dos proyectos vinculados con la reestructuración de la deuda entre Italia y Honduras.

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Su participación internacional también abarcó foros multilaterales y misiones oficiales. Representó a Honduras ante la Organización Marítima Internacional en Londres en 1984, participó en reuniones entre la Comunidad Económica Europea y países centroamericanos en Bruselas en 1987, y formó parte de delegaciones hondureñas en encuentros de la OEA, del CLAD y de grupos de trabajo sobre subsidios, antidumping y derechos compensatorios en Argentina durante la década de 1990.

Carmen Eleonora Ortez Williams asumirá la embajada de Honduras en México tras una carrera con misiones en Europa y América y experiencia en Francia, Italia, Rusia, Chile y Argentina. (Imagen de cortesía)

El texto añade que fue miembro coordinador en transmisiones de mando presidencial en Honduras en 1990, 1994 y 1998, y en la asunción presidencial de Cristina Fernández-Kirchner en Argentina en 2007. También integró la delegación hondureña en la asunción de Fernando Lugo en Paraguay en 2008.

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La embajada ante Francia quedó en manos de Roberto Ochoa Madrid, a quien se le atribuye una carrera diplomática iniciada en 1990. Ha representado a Honduras ante la Unión Europea, Italia e Israel, y organizó múltiples cumbres de jefes de Estado y de Gobierno.

Su formación profesional, de acuerdo con el perfil difundido, se desarrolló en Europa, Estados Unidos e Israel. El mismo documento indica que recibió distintas condecoraciones internacionales por su labor.

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Roberto Ochoa Madrid fue nombrado embajador de Honduras en Francia tras representar al país ante la Unión Europea, Italia e Israel. (Imagen de cortesía)

Entre sus cargos más recientes figuran el de comisionado presidencial de Honduras ante el Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana desde junio de 2014 y el de subsecretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional desde el 15 de mayo de 2013. Antes fue director general de Política Exterior entre 2010 y 2013.

La carrera de Ochoa Madrid también incluye embajadas concurrentes en Grecia entre 2008 y 2010, Hungría entre 2007 y 2010, Chipre entre 2006 y 2010, Italia entre 2006 y 2010, e Israel entre 2000 y 2002. A eso se suma su tarea como delegado permanente de Honduras ante el Instituto Ítalo-Latinoamericano entre 2006 y 2010.

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Su experiencia administrativa y protocolaria aparece repartida en varios tramos de su trayectoria: fue director general del Ceremonial Diplomático en 1991-1993, 1995-1997 y 1998-1999; asesor de la Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Casa Presidencial entre 1997 y 1998; director de Cooperación Externa y Movilización de Recursos en 1997; cónsul general en Houston entre 1993 y 1994; y subdirector general de Política Exterior entre 1990 y 1991.