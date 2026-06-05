En zona rural de Soacha fueron encontrados tres cuerpos con signos de violencia y parcialmente incinerados

El coronel Juan Gómez, realiza una declaración pública frente a un emblema institucional. El contenido de su intervención se centra en el hallazgo de tres cuerpos incinerados y torturados por las autoridades el 4 de junio, en una zona boscosa ubicada en los límites de Bogotá y Soacha - crédito Policía de Soacha

Tres cuerpos fueron hallados el 4 de junio de 2026 en la vereda Fusungá, zona rural de Soacha, con signos de violencia y parcialmente incinerados. El reporte ciudadano permitió ubicar los cadáveres cerca de las 10:15. a. m.

El hallazgo ocurrió en el sector conocido como El Cielo, a unos 40 minutos del perímetro urbano de Soacha, en una vía terciaria que comunica con la localidad de Ciudad Bolívar. Tras la alerta, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y el Modelo de Seguridad y Convivencia (Msopt) iniciaron labores para establecer el móvil y los posibles responsables.

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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, indicó en su cuenta de X que, desde el primer aviso, se coordinó con el Gobierno y con la Policía de Bogotá para trabajar en forma articulada y ubicar a los responsables en el menor tiempo posible.

Alcalde de Soacha sobre el hallazgo de los tres cuerpo con señales de violencia - crédito @JulianPericoJr/X

“Desde el primer momento articulamos acciones SIJIN y SIPOL, para que bajo el liderazgo de la @PoliciaSoacha se coordine con las autoridades de @Bogota @GobiernoBTA @PoliciaBogota, dado que el sector limita con la localidad de Ciudad Bolívar. Necesitamos esclarecer estos hechos y dar con los responsables”, afirmó el funcionario.

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El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, aseguró: “El día de hoy en zona rural del municipio de Soacha, vereda Fusungá, se hallaron tres cuerpos sin vida. Esos cuerpos presentaban señales de tortura y estaban parcialmente incinerados. Se realizaron las labores de policía judicial, acta de inspección al lugar de los hechos y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se están adelantando los actos urgentes”.

Con respecto al procfedimiento de investigación, las uatoridades afirmaron que: “En este momento y dada la, el lugar donde se encontraron los cuerpos, no tenemos sistemas de videovigilancia. Estamos haciendo labores, comunitarias con las empresas de la zona para que nos indiquen si observaron algún paso de vehículos, raros por esta jurisdicción y poder establecer qué fue lo que ocurrió”.

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Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el CTI realizan el levantamiento de cuerpos con signos de violencia en una camioneta de investigación forense - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por el momento, las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y en la recolección de elementos probatorios para precisar las circunstancias del hecho. También buscan establecer cuánto tiempo llevaban los cuerpos en el sitio y si existe relación con reportes de desaparición.

Balacera en Soacha dejó tres personas heridas

En la mañana del martes 12 de mayo de 2026, se produjo un enfrentamiento armado entre presuntos asaltantes y custodios de una empresa de valores en una estación de servicio en Soacha, Cundinamarca.

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El incidente ocurrió cerca de la estación de Transmilenio Terreros y dejó tres personas heridas: dos escoltas y uno de los supuestos delincuentes, que recibió dos disparos. Testigos afirmaron que uno de los presuntos asaltantes habría fallecido dentro de un local próximo a la gasolinera, aunque las versiones oficiales solo confirmaron lesiones.

El enfrentamiento entre delincuentes y escoltas de una empresa de seguridad de valores dejó tres heridos, entre ellos, dos encargados del vehículo - crédito Captura de Video X

Según información preliminar, la balacera se originó cuando un grupo vestido con uniformes similares a los de la estación intentó robar el depósito de la gasolinera justo cuando un vehículo de valores llegaba al lugar. La Policía Metropolitana de Soacha aclaró que el objetivo no era el camión de valores sino la estación misma.

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En el lugar, se capturó a una persona a la que se le encontró un arma de fuego, y los implicados en el intento de robo habrían intentado escapar en una furgoneta.

El comandante de la Policía de Soacha, coronel Juan Andrés Gómez, informó que cerca de las 9:20 a. m. alrededor de diez personas llegaron disfrazadas de empleados y se desató el tiroteo con los guardias. Los heridos fueron trasladados a un centro médico; uno de los escoltas se encuentra en estado delicado tras recibir un disparo en el rostro, mientras que el otro, protegido por un chaleco antibalas, sufrió impactos en el pecho. Parte del grupo criminal logró huir del lugar.

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