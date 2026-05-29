América Latina

La Policía Nacional Civil de Guatemala frustra asalto y abate a presunto motoladrón en ruta Interamericana

Un intento de robo fue impedido por elementos policiales en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, donde uno de los atacantes murió durante el enfrentamiento y otro quedó herido y bajo resguardo de la autoridad

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La Policía Nacional Civil abatió a un presunto motoladrón y capturó a otro durante un asalto frustrado en la ruta Interamericana. (Cortesía: PNC Guatemala)
La Policía Nacional Civil abatió a un presunto motoladrón y capturó a otro durante un asalto frustrado en la ruta Interamericana. (Cortesía: PNC Guatemala)

La Policía NacionalCivil abatió a un presunto motoladrón y dejó herido y bajo custodia a otro en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, después de que ambos, según la propia PNC, atacaran a tiros a agentes de la comisaría 16 cuando estos intentaban frustrar un asalto en desarrollo contra un automovilista.

El segundo sospechoso fue identificado por la PNC como Bryan Molina García, de 29 años, y fue trasladado con heridas al hospital Roosevelt por Bomberos Voluntarios, con custodia policial. De acuerdo con la PNC, tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa fechada el 23 de abril de 2026 y un antecedente por encubrimiento propio de 2023.

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La institución informó que en la escena quedaron una pistola y la motocicleta en la que los dos hombres intentaban huir. Según la PNC, el arma será sometida a pruebas balísticas comparativas para establecer si fue utilizada antes en otros hechos delictivos.

El asalto fue detectado cuando la víctima ya tenía una herida de bala en la mano

Según la PNC, los agentes detectaron a los dos hombres cuando asaltaban a una persona de 50 años que se movilizaba en un automóvil Toyota en ese tramo de la ruta Interamericana. El informe policial añade que la víctima ya había sido herida de bala en la mano izquierda y que el vehículo presentaba un impacto de proyectil.

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El herido, Bryan Molina García, de 29 años, tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa desde abril de 2026. (Cortesía: PNC Guatemala)
El herido, Bryan Molina García, de 29 años, tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa desde abril de 2026. (Cortesía: PNC Guatemala)

La institución señaló que el sonido del disparo alertó a los policías, que intervinieron para impedir que el robo se consumara. Siempre según la versión oficial, los agentes evaluaron la situación para proteger a otras personas en el sector y ordenaron detenerse a los sospechosos.

La PNC sostuvo que los dos presuntos asaltantes respondieron con varios disparos hechos con una pistola Glock contra los agentes. En esa reacción, añadió la institución, uno de los hombres, de 22 años, murió en el lugar y el otro quedó herido.

Los sospechosos se desplazaban en una motocicleta Bajaj con placa M-512DJG, según el reporte policial. La PNC presentó el caso como parte de los planes operativos que la comisaría 16 mantiene en su jurisdicción.

David Custodio Boteo dijo que propondrá condecorar a los agentes

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que la actuación de los policías fue “una acción totalmente acorde al trabajo de la Policía Nacional Civil”, y sostuvo que el objetivo fue “proteger la vida y la seguridad y la integridad física de las personas y sus bienes”, según sus declaraciones en el lugar.

Boteo señaló que el fenómeno de los motoladrones “tiene impactado y preocupado a la población guatemalteca” y aseguró que en la calzada Roosevelt se han registrado muchos asaltos, además de capturas, según dijo. También sostuvo que el sospechoso herido, al tener una orden de aprehensión vigente, muestra que se trata de “delincuentes habituales que constantemente cometen hechos delictivos”.

El jefe policial indicó que gestionará ante el ministro de Gobernación una condecoración para los agentes involucrados. Según Boteo, la propuesta es que reciban la cruz de oro por este procedimiento.

La PNC reiteró su compromiso de actuar ante la delincuencia y anunció respaldo jurídico y político a los agentes que participen en operativos. (Cortesía: PNC)

En su mensaje a la fuerza policial, Boteo dijo que los agentes no deben “dudar en utilizar su arma de fuego” cuando sea necesario y afirmó que la institución cuenta con asesoría jurídica y puede contratar abogados para respaldar el trabajo policial. También pidió coordinación con el Ministerio Público para que la población “se sienta respaldada por sus instituciones”.

El director general añadió que las directrices han sido discutidas con jefes de comisaría por instrucción del ministro de Gobernación. Según dijo, la policía debe responder al uso de armas por parte de la criminalidad con el fin de proteger a la población guatemalteca.

Consultado sobre el respaldo político al operativo, Boteo respondió: “Total respaldo”. También afirmó que una de las instrucciones del ministro fue impulsar el reconocimiento a los policías que participaron en el enfrentamiento.

Al cerrar su declaración, el jefe de la Policía Nacional Civil envió un mensaje a la delincuencia: “Que la delincuencia tiene contados sus días”. Añadió que la institución seguirá poniendo a los detenidos a disposición del juez competente, aunque criticó que “los estén dejando libres a cada rato”.

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