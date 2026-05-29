La escasez de agua agrava la crisis humanitaria en toda Cuba mientras disminuyen las reservas de petróleo

Un hombre llena bidones de agua desde un camión cisterna en La Habana, el jueves 28 de mayo de 2026 (Foto AP/Ramon Espinosa)

La crisis humanitaria y energética parece no tener final en una Cuba sumida por las decisiones y la corrupción del régimen liderado actualmente por el dictador Miguel Díaz-Canel. Cerca de tres millones de personas enfrentan escasez diaria de agua en la isla como resultado de la falta grave de combustible.

Las autoridades detallaron la noche del miércoles que el sistema de abastecimiento de agua opera con solo el 37% del combustible necesario, un déficit que incide directamente en el suministro a casi 10 millones de habitantes y que refleja la mayor emergencia en décadas.

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Durante una mesa redonda sobre el impacto del embargo, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), afirmó que el sistema de agua figura entre los sectores más afectados, ya que es uno de los principales consumidores de energía del país.

“No solo el bombeo de agua consume electricidad, sino que todas las actividades esenciales de la agencia requieren combustible, desde desatascar tuberías y limpiar fosas sépticas hasta reparar fugas”, explicó el titular del INRH, citado por el sitio oficial Cubadebate. Rodríguez añadió que también se necesitan productos químicos, cuya importación se encuentra paralizada.

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Un hombre transporta bidones de agua con sus hijos en La Habana, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP/Ramon Espinosa)

El funcionario precisó que la agencia solía destinar alrededor de USD 100 millones anuales a la compra de repuestos y suministros, pero en el último año esta cifra se redujo a apenas 10 millones debido a la suspensión total de crédito.

“Muchos proveedores están suspendiendo sus contratos mientras evalúan cuándo sería conveniente entregar suministros a Cuba o qué obstáculos podrían surgir en el procesamiento de pagos bancarios, sin mencionar las limitaciones en los servicios de envío”, indicó Rodríguez.

El deterioro de la infraestructura y la saturación de las estaciones de bombeo agravan el panorama, sobre todo en grandes ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas. En estos centros urbanos, la mayoría de los edificios altos y apartamentos depende de bombas eléctricas para elevar el agua a los depósitos.

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El funcionario que responde a las autoridades del régimen reconoció que apenas una pequeña parte de las operaciones del INRH utiliza energía solar o alternativas similares, y subrayó que la expansión de estas tecnologías exige inversiones elevadas.

Varias personas reaccionan cuando un vecino coloca un motor en un recipiente con agua a la entrada de su edificio en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP/Ramon Espinosa)

La crisis del agua, aunque no es un fenómeno reciente, se profundizó en los últimos meses tras la decisión del gobierno estadounidense de endurecer las sanciones contra la isla. Desde enero, Washington intensificó la presión sobre la dictadura castrista, incluyendo aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. Actualmente, la isla produce solo el 40% del combustible que demanda su economía.

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Los efectos se sienten con fuerza en la vida cotidiana. “Han pasado cinco días desde que llegó el agua”, relató Magaly Ribial, maestra de 60 años, mientras recogía agua de un camión cisterna en La Habana Vieja.

En el mismo barrio, Dayse Izquierdo, de 95 años, depende de la ayuda de sus vecinos para acceder al recurso cuando los camiones, conocidos como “pipas”, llegan a la zona. “La escasez de agua es generalizada”, sostuvo Carlos Molina, de 55 años. “Vengo de otro municipio a buscar agua porque allí no hay”.

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Personas transportan contenedores de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026 (Foto AP/Ramon Espinosa)

La distribución a través de camiones cisterna no resuelve la falta de acceso, ya que el servicio resulta irregular y obliga a muchos residentes a trasladarse largas distancias para abastecerse.

Las autoridades cubanas, por su parte, reconocen las dificultades y desarrollan un programa acelerado de energía solar, aunque admiten que la solución requerirá tiempo y recursos.

Personas transportan bidones de agua frente al Capitolio en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP/Ramon Espinosa)

En este contexto, la población soporta no solo los cortes de agua, sino también apagones diarios que pueden durar hasta 20 horas, mientras el país atraviesa su quinto año consecutivo de crisis económica, inflación y escasez de productos básicos.

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(Con información de Associated Press)