América Latina

Bolivia extraditó a Brasil a uno de los principales jefes del PCC tras años de fuga y cooperación internacional

La operación involucró a fuerzas antidrogas de los dos países, quienes lograron su localización y entrega en el aeropuerto Viru Viru bajo un estricto operativo de seguridad

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GERSON PALERMO
Gerson Palermo acumuló casi 126 años de condena en Brasil por delitos de narcotráfico y secuestro

En el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, las autoridades de Bolivia entregaron a Brasil a Gerson Palermo, señalado como uno de los líderes más buscados del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC). La extradición se concretó bajo un fuerte operativo de seguridad y cerró una persecución internacional que involucró a fuerzas policiales de ambos países.

La captura de Palermo ocurrió en la localidad de Cotoca, a 22 kilómetros de Santa Cruz, tras un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Interpol y la Policía Federal de Brasil. Palermo permaneció oculto en territorio boliviano durante varios años, hasta que la cooperación internacional y el intercambio de información permitieron localizarlo y detenerlo.

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El aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz fue el escenario de la entrega de Gerson Palermo a las autoridades brasileñas (EFE)
El aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz fue el escenario de la entrega de Gerson Palermo a las autoridades brasileñas (EFE)

El martes, agentes de la FELCN irrumpieron en la vivienda donde Palermo residía con una identidad falsa, sin despertar sospechas entre los vecinos. El arresto se realizó sin incidentes y, de inmediato, el detenido fue trasladado a las oficinas de Interpol en Santa Cruz, donde quedó bajo estricta custodia hasta su entrega a las autoridades brasileñas. El comandante departamental de la policía en Santa Cruz, David Gómez, detalló que la orden de salida obligatoria se redactó en coordinación con Migración y priorizó la gravedad de los delitos atribuidos a Palermo.

Palermo figuró durante años entre los principales líderes del PCC, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, vinculada al tráfico internacional de drogas, asesinatos, organización criminal y secuestro. Las sentencias acumuladas en su contra sumaron casi 126 años de prisión.

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Su historial incluyó el secuestro de un avión comercial de la extinta aerolínea Vasp en el año 2000. En ese caso, la tripulación fue obligada a desviar la ruta para asaltar un cargamento de dinero del Banco do Brasil, con un botín de 5,5 millones de reales. Por ese hecho, el ahora extraditado recibió una condena superior a 66 años.

En 2017, las autoridades brasileñas identificaron a Palermo como uno de los jefes de una red de narcotráfico internacional desmantelada en la denominada Operación All In. La organización trasladó cocaína desde Bolivia hacia Brasil con avionetas y camiones y distribuyó la droga en distintos estados del país. Por estos delitos, Palermo sumó otros 59 años de condena. Palermo fue considerado uno de los narcotraficantes brasileños más buscados y tenía una notificación roja de Interpol.

En abril de 2020, Palermo obtuvo un recurso de “habeas corpus” durante un receso judicial. El beneficio le permitió abandonar la prisión de máxima seguridad de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, para cumplir la condena en arresto domiciliario. Apenas cinco horas después de su excarcelación, Palermo rompió el dispositivo electrónico de control y desapareció. Desde entonces permaneció prófugo de la justicia brasileña.

Oficiales de la policía en Viru Viru aseguraron el perímetro durante la extradición del capo del PCC (AP)
Oficiales de la policía en Viru Viru aseguraron el perímetro durante la extradición del capo del PCC (AP)

El viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, destacó en sus redes sociales que “la cooperación real, el intercambio de información y la decisión operativa” posibilitaron la detención y expulsión de Palermo. En sus publicaciones, acompañó el anuncio con fotografías en las que el extraditado aparece custodiado por agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente de la FELCN hasta abordar la aeronave que lo trasladó a Brasil.

(Con información de EFE y Europa Press)

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