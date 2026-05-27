Chile: cuatro adolescentes detenidos por asesinar a puñaladas a una adulta mayor

Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, murió producto de las múltiples heridas mientras que su marido permanece grave, pero fuera de riesgo vital.

Las autoridades policiales informaron este martes la detención de seis individuos, cuatro de ellos menores de edad, quienes serán formalizados esta jornada acusados del brutal crimen de Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, hecho ocurrido la madrugada del sábado 23 de mayo cuando el grupo ingresó violentamente a robar a la casona de huéspedes en la que la mujer vivía y trabajaba junto a su esposo, en la comuna de Coronel (530 kms al sur de Santiago).

Según explicó el fiscal de dicha ciudad, José Ortiz, a eso de las 01:00 horas de la madrugada ”la Unidad de Flagrancia de la región del Bío Bío recibió un comunicado de un robo con homicidio, o un homicidio al menos, de una persona de la tercera edad en el sector Maule de la localidad de Coronel”.

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De acuerdo al persecutor, los asaltantes iban “vestidos de negro y encapuchados, premunidos de armas blancas”, con las que atacaron al cuidador de la casona, un hombre de 73 años, marido de Isabel Contreras.

En un dinámica que aún resta por esclarecer, los sujetos también apuñalaron a la adulta mayor, quién falleció poco después producto de las múltiples heridas, mientras que el hombre permanece en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

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“A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusiones en la mano, pero a mi mamá la atacaron con devoción porque la arrastraron por toda la casa, la mataron cruelmente”, señaló a la prensa una de las hijas del matrimonio, visiblemente afectada.

“Es algo que no se puede dimensionar, la forma en que la mataron. Lo único que queremos es justicia, justicia para mi mamá porque no se lo merecía. No merecía morir de esa manera. Ellos no le hacían daño a nadie”, cerró.

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La casona de huéspedes donde ocurrió el alevoso crimen.

Crimen por $150 mil

El director de Seguridad Municipal de Coronel, Iván Segura, detalló por su parte que la detención de los seis acusados se logró gracias a la revisión de las cámaras de seguridad, las que permitieron dar con el vehículo utilizado en el robo con homicidio.

“Se logró dar con el vehículo identificado, su trayectoria, imágenes y videos que fueron fuente relevante, que se pusieron además a disposición de la investigación”, indicó.

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Cabe señalar que Isabel y su esposo trabajaban cuidando el recinto desde hacía más de 40 años, y que los asaltantes lograron un magro botín de $150 mil pesos (poco mas de USD 160). Finalmente, trascendió que al menos uno de los adultos detenidos es de nacionalidad colombiana.