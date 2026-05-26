América Latina

Arrestaron en Bolivia a uno de los narcos más buscados de Brasil, líder del PCC y condenado a 126 años de prisión

Gerson Palermo, identificado como jefe del Primer Comando Capital, fue localizado en Cotoca tras una operación conjunta entre fuerzas bolivianas y brasileñas

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La Policía Federal de Brasil colaboró activamente en la captura en Bolivia (Reuters)
La Policía Federal de Brasil colaboró activamente en la captura en Bolivia (Reuters)

La Policía de Bolivia arrestó en el municipio de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz, a Gerson Palermo, un ciudadano brasileño considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil. El operativo ocurrió la mañana del martes y fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), Interpol y la Policía Federal de Brasil. La captura cerró un periodo de fuga que se extendió por más de seis años.

Palermo figuró entre los principales líderes del Primer Comando Capital (PCC), una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. Sobre él recayeron condenas que sumaron casi 126 años de cárcel por delitos como tráfico internacional de drogas, asesinatos, organización criminal y secuestro. La trayectoria de Palermo en el mundo criminal se remonta al año 2000, cuando participó en el secuestro de un avión comercial de la extinta aerolínea Vasp.

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El secuestro obligó a la tripulación a desviar la ruta para asaltar un cargamento de dinero del Banco do Brasil, con un botín de 5,5 millones de reales. Por ese hecho, Palermo recibió una condena de más de 66 años de prisión.

GERSON PALERMO
Durante años, Palermo vivió oculto en Bolivia bajo una identidad falsa

Luego, en 2017, las autoridades brasileñas lo identificaron como uno de los jefes de una red de narcotráfico internacional desmantelada en la Operación All In. La organización trasladaba cocaína desde Bolivia hacia Brasil en avionetas y camiones, y distribuía la droga en distintos estados. Por estos delitos, Palermo sumó otros 59 años de condena.

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Pese a las sentencias, en 2020 un juez brasileño le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria, decisión que levantó sospechas de corrupción en el sistema judicial de Mato Grosso do Sul. Apenas recibió la libertad condicional, Palermo rompió el brazalete electrónico y desapareció.

La Policía Federal brasileña entregó información a la Felcn y Interpol, lo que permitió localizar a Palermo en Cotoca. El prófugo se asentó en esa localidad y se presentó como un empresario agrícola, sin despertar sospechas entre los vecinos.

La coordinación internacional permitió cerrar una fuga que se extendió por seis años (Reuters)
La coordinación internacional permitió cerrar una fuga que se extendió por seis años (Reuters)

Durante el operativo, los agentes ingresaron a la vivienda y lo detuvieron sin incidentes. Tras su captura, Palermo fue trasladado a las oficinas de Interpol en Santa Cruz, donde quedó bajo estricta custodia.

El viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, señaló que el arresto de Palermo confirmó la relevancia del intercambio de información y la acción conjunta frente a las redes criminales transnacionales.

“Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado con la Policía Federal de Brasil, a través de la coordinación con (el municipio brasileño de) Corumbá y el enlace boliviano”, dijo.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano confirmó la captura de Palermo a través de sus redes sociales (AP)
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano confirmó la captura de Palermo a través de sus redes sociales (AP)

Por su parte, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, informó que, tras ser identificado y detenido, Palermo será expulsado de Bolivia y entregado a las autoridades judiciales de Brasil. La orden de salida obligatoria se redactó en coordinación con Migración, en función de la gravedad de los delitos y la peligrosidad del detenido. Gómez precisó que Palermo no registró procesos abiertos en Bolivia, aunque su historial criminal en Brasil incluyó narcotráfico y secuestro.

El plan Halcón, implementado por la Felcn para combatir el crimen organizado, incluyó operativos de control en la región fronteriza y dispositivos de vigilancia permanentes. La investigación y el seguimiento permitieron ubicar a Palermo y ejecutar el arresto, en una acción que las autoridades atribuyeron a la efectividad del plan.

(Con información de EFE)

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