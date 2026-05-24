Campesinos y seguidores de Evo Morales mantienen al menos 59 bloqueos en seis regiones de Bolivia

Campesinos y seguidores de Evo Morales mantienen 59 bloqueos en seis regiones de Bolivia tras exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (REUTERS/Claudia Morales)

Las carreteras de Bolivia amanecieron este domingo con 59 bloqueos en seis de las nueve regiones del país, tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó cortes de ruta en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, en las centrales de Chuquisaca y Cochabamba, y en la oriental de Santa Cruz, con mayor concentración en las dos primeras. Los únicos departamentos sin bloqueos son los amazónicos de Beni y Pando y el sureño de Tarija.

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El operativo denominado “Corredor humanitario con banderas blancas” intentó abrir el paso en la carretera de 227 kilómetros entre La Paz y Oruro, pero fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas. Tras el paso de la caravana, los campesinos volvieron a bloquear la vía con piedras, tierra y troncos. Es el segundo intento fallido de militares y policías para despejar esa ruta, tras no lograrlo el sábado 16.

Los cortes de ruta afectan principalmente a La Paz, Oruro y Potosí, impactando el transporte de mercancías y combustible. (REUTERS/Claudia Morales)

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el operativo se detuvo a mitad de camino cuando los manifestantes emboscaron la caravana lanzando dinamita y piedras. Su comitiva usó caminos alternos para volver a La Paz, tras sufrir tres “emboscadas”, en una de las cuales su vehículo fue atacado y el vidrio trasero quedó destrozado, según un comunicado de su despacho. Zamora indicó que llegó a la ciudad cerca de las 2 de la madrugada y reiteró su disposición a dialogar en todos los puntos de bloqueo.

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Zamora buscaba facilitar el paso de los cientos de camiones varados y el transporte de alimentos, combustible e insumos médicos para hospitales estatales de La Paz, El Alto y Oruro, donde los precios se han incrementado por la escasez.

El segundo operativo de militares y policías para despejar la carretera entre La Paz y Oruro fracasó tras enfrentamientos violentos con manifestantes. (REUTERS/Claudia Morales)

El presidente Rodrigo Paz afirmó el sábado que “extremará” los esfuerzos para buscar una solución mediante el diálogo, pero advirtió que “todo tiene un límite” y que la Constitución respalda posibles medidas como un estado de excepción. Paz explicó que los conflictos están centrados en la zona andina, en la carretera entre La Paz y Oruro, por donde ingresa combustible importado desde el Pacífico para la sede de Gobierno. Aseguró que “no está el resto del país en conflicto” y que aplicará todas las decisiones amparadas por la Constitución, priorizando el respeto a la vida y el diálogo.

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Las protestas, impulsadas por la Central Obrera Boliviana y campesinos aimaras, incluyen vandalismo, uso de dinamita y enfrentamientos con la policía. (REUTERS/Claudia Morales)

Las protestas están impulsadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia de Paz. El operativo para abrir un corredor humanitario incluyó enfrentamientos violentos, vandalismo contra instituciones estatales y la reinstalación de los cortes de ruta. Manifestantes emplearon cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, dañando vehículos, mientras los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Los bloqueos de carreteras se extendieron a Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.