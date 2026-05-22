Crece la tensión en Bolivia en medio de protestas, escasez y crisis política: “Rodrigo Paz es un presidente frágil”

En un contexto de escasez de combustibles y presión social creciente, la crisis actual en Bolivia pone en foco la gestión del presidente Rodrigo Paz, y la persistente división regional y el papel de Evo Morales. En las últimas semanas, las principales ciudades del país, especialmente en el occidente, fueron escenario de bloqueos y protestas que reflejan la tensión entre el gobierno y diversas organizaciones sociales.

La situación se torna aún más volátil por la falta de dólares, la negociación con organismos internacionales y el debate sobre el liderazgo político en el país, que atraviesa una etapa de transición marcada por la fragmentación y la incertidumbre.

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“Bolivia siempre está al borde de una guerra civil o al borde de un estallido”, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve Martín Sivak, escritor, sociólogo, periodista y doctor en Historia de América Latina.

Las tensiones se incrementaron por el descontento social, la falta de combustible y los cuestionamientos hacia el presidente Paz por su supuesta cercanía con las élites de Santa Cruz y su alineamiento inicial con Estados Unidos.

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A esto se suma la designación de un vicepresidente proveniente de la policía y con popularidad en redes sociales, estrategia que buscó acercarse a sectores jóvenes y populares. Según Sivak: “Había un hastío en la sociedad boliviana y por eso votó en contra de Evo Morales y en contra del MAS en octubre pasado”. El experto sostuvo que el actual gobierno asumió con minoría parlamentaria y enfrenta una disputa política arraigada en el Parlamento y en las calles.

Dinámicas internas: organizaciones sociales y liderazgo fragmentado

En el occidente, las organizaciones sociales, maestros y campesinos han protagonizado bloqueos y protestas ante la falta de avances en cuestiones salariales, la reforma agraria y los problemas de abastecimiento. Esta dinámica responde a la tradición política de Bolivia, donde la movilización social ocupa un lugar predominante frente a la limitada representación de estos sectores en el Parlamento. Sivak explicó: “La crisis está en el departamento de La Paz, en el occidente del país”.

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El presidente Rodrigo Paz enfrenta una profunda crisis política en Bolivia marcada por protestas, escasez de combustibles y divisiones regionales

En el oriente, especialmente en Santa Cruz, la situación es diferente. Es una región próspera, marcada por el agronegocio y el gas, donde no se detectan grandes movilizaciones contra el gobierno. De hecho, desde Santa Cruz surgieron marchas de apoyo a la democracia, mientras que otras zonas como Cochabamba muestran un panorama más moderado. El académico señala: “En Santa Cruz ayer una marcha muy importante en defensa de la democracia. En Cochabamba, no hay bloqueos masivos”.

Paz enfrentó desafíos por su debilidad política y la fragmentación interna de sus bases. Su vicepresidente, un expolicía, mantiene independencia y posee influencia en sectores populares gracias a su presencia en redes sociales.

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“Es un presidente débil porque tiene minoría, tiene un vicepresidente que se autonomizó al día uno. Es un presidente frágil porque no tiene tanta experiencia política”, afirmó Sivak. El gobierno prometió cambios en el gabinete para incluir a las organizaciones sociales y busca negociar con actores clave como la Central Obrera Boliviana para estabilizar la situación.

Evo Morales: marginación política y desafíos judiciales

El rol de Evo Morales se redujo en el actual escenario boliviano. A pesar de su presencia mediática y discursos críticos, las organizaciones sociales han adquirido autonomía respecto al expresidente. Sivak sostuvo que Morales ya no controla los bloqueos ni dirige las movilizaciones: “Él apoya, pero no tiene absolutamente el control”. Morales enfrenta, además, dificultades judiciales que limitan su accionar político y lo inhabilitan como candidato.

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Sobre las causas judiciales que enfrenta Morales, Sivak indicó: “Tiene una causa por estupro y trata de personas que la semana pasada él no se presentó, se declaró en rebeldía y hay un pedido de aprehensión. El Estado boliviano hasta ahora ha decidido no entrar al Chapare a detenerlo por las consecuencias de conflicto que puede generar”. La fuerza política de Morales, dividida y debilitada, no logró consolidar un liderazgo alternativo, lo que ha generado vacío y fragmentación en la oposición.

Bloqueos y manifestaciones en las principales ciudades del occidente boliviano reflejan el descontento social y la falta de avances salariales y agrarios REUTERS/Claudia Morales

Dentro de este contexto, surgen pequeños liderazgos en diferentes organizaciones, pero ninguno reúne consenso nacional ni reemplaza la centralidad que tuvo Morales. La situación también expone el fracaso del MAS en definir un sucesor y revitalizar su estructura política tras años de personalismo.

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Perspectivas económicas y contexto regional

La crisis económica de Bolivia se agravó por la necesidad de financiamiento internacional y la caída del precio de los commodities. El gobierno busca apoyo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y de Estados Unidos, mientras enfrenta reclamos sociales en medio de escasez de recursos y presión inflacionaria. Según Sivak: “Está la CAF, la negociación con la CAF, con los Estados Unidos. Él había prometido una especie de avenida del medio, pero se alineó con los Estados Unidos”.

Bolivia tiene antecedentes de bonanza, crecimiento y distribución durante los gobiernos de Evo Morales. Sivak identificó este período como una etapa de progreso en infraestructura y aumento de la renta nacional, aunque también señala los efectos negativos del personalismo y la falta de mecanismos sucesorios democráticos.

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Durante el auge de los commodities, Morales alcanzó altos porcentajes de votos y mejoró varios indicadores económicos: “Si uno ve la foto de Bolivia antes de Evo Morales y después de Evo Morales, es crecimiento económico, distribución de la renta y mucha infraestructura. Bolivia realmente cambió. Los años de Evo Morales fueron virtuosos”.

La debilidad política del gobierno de Paz se agrava por la fragmentación interna y la influencia limitada del Parlamento sobre los movimientos sociales REUTERS/Claudia Morales

La desintegración del modelo sucesorio y la prolongación del liderazgo de Morales provocaron desgaste político y creciente desconfianza social, contribuyendo a la actual crisis institucional.

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El equilibrio regional y el lugar internacional de Bolivia

Las diferencias entre el oriente y el occidente boliviano continúan marcando la política del país. La élite de Santa Cruz, el Comité Cívico y otras agrupaciones esperan la recuperación económica y la estabilización política. El gobierno de Rodrigo Paz busca mantener la paz social y evitar represiones que generen nuevos ciclos de violencia, teniendo como referencia histórica la denominada “guerra del gas” de 2003 y los elevados costos sociales de la represión estatal.

Sivak considera que Bolivia no se integra plenamente a un eje regional liderado por Estados Unidos, como Argentina, Chile o Paraguay, aunque muestra algunos gestos diplomáticos hacia ese bloque: “Rodrigo Paz ha decidido estar más cerca. Por convicción no. Pero a la hora de ubicarse, ha elegido eso, en parte porque necesita el financiamiento. Ha encontrado en la CAF alguna ayuda, pero no alcanza con la CAF. Pero no lo veo integrado a ese bloque del modo que está la Argentina”.

La dinámica política de Bolivia, marcada por la negociación constante entre fuerzas sociales, regionales y económicas, configura un escenario de incertidumbre, con desafíos estructurales que definen el accionar de sus principales actores.

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