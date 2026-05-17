Sectores afines a Evo Morales continúan su avance hacia La Paz y aumentan la tensión en Bolivia tras dos semanas de bloqueos

Sectores afines a Evo Morales intentan llegar a La Paz para forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz

La llegada de sectores afines a Evo Morales a las inmediaciones de La Paz este domingo ha incrementado la tensión en un ambiente ya marcado por protestas y bloqueos. El avance de los manifestantes procedentes del altiplano ha motivado el despliegue de militares y policías en los accesos a la sede del Gobierno.

Grupos leales al ex presidente marchan hacia la ciudad para sumarse a los reclamos de renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Estos sectores, integrados por sindicatos campesinos, organizaciones indígenas y obreras, rechazan medidas económicas del Ejecutivo y buscan reforzar la presión a través de la movilización directa.

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La conocida “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” partió el lunes desde Caracollo y recorrió unos 188 kilómetros, acercándose este domingo a El Alto. Tras una última etapa de 40 kilómetros desde Calamarca, los manifestantes planean ingresar a la plaza Murillo —corazón político del país— este lunes, de acuerdo con declaraciones del dirigente sindical Juan Yupari recogidas por EFE. “Vamos a llegar hasta el kilómetro cero para sumarnos a la movilización hasta la renuncia de este presidente incapaz, fascista”, aseguró Yupari.

Sectores movilizados como la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Regional (COR) y el grupo campesino conocido como los ‘ponchos rojos’ prevén su arribo coordinado a las afueras de La Paz. El Gobierno ha acusado a Morales de promover las protestas con recursos ilícitos.

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Los seguidores de Evo Morales advirtieron que mantendrán su marcha hacia La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Bolivia cumple 14 días de bloqueos indefinidos en carreteras nacionales, con fuerte impacto en los accesos a La Paz y El Alto. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el sábado permanecían 22 puntos de bloqueo activos, cifra reducida a 15 este domingo. Esta situación dificulta la llegada de alimentos, combustibles y oxígeno a hospitales.

Las vías más afectadas incluyen la carretera Achica Arriba a Oruro, el camino a Yungas y otras rutas en el altiplano. El desabastecimiento ha derivado en un aumento de precios en productos básicos y alertas en el sector de la salud ante la escasez de oxígeno. Un portavoz de la ‘Túpac Katari’ denunció dos muertes durante el operativo de desbloqueo en Ingavi y El Alto, pero las autoridades han desmentido que estos decesos se hayan producido.

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La Cámara Nacional de Comercio estima que las pérdidas económicas superan los USD 500 millones, dado que el Producto Interno Bruto diario se reduce a la mitad debido a los bloqueos. El fiscal general investiga un atentado con explosivos en Bermejo, ocurrido en el contexto de pesquisas por narcotráfico y crimen organizado.

El Gobierno desplegó el sábado a las Fuerzas Armadas y la Policía para habilitar un corredor humanitario, consiguiendo el paso de combustible y suministros hacia la capital y permitiendo la circulación de vehículos. El operativo resultó en 47 detenidos y al menos cinco heridos.

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Este domingo las fuerzas de seguridad se replegaron para evitar nuevos enfrentamientos con los manifestantes (REUTERS/Claudia Morales)

Poco después, el Ejecutivo ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad con el objetivo de evitar enfrentamientos y reiteró su convocatoria al diálogo. A la reunión del domingo asistieron organizaciones campesinas, la Confederación de Mujeres ‘Bartolina Sisa’ y representantes vecinales de El Alto, pero no estuvieron presentes los principales líderes campesinos. La ‘Túpac Katari’ y otros actores han rechazado el llamado, acusando al Gobierno de anteponer acuerdos con otros sectores, como expresó su dirigente Javier Alejo.

En paralelo, las autoridades lanzaron una plataforma digital orientada a registrar pruebas y denuncias relacionadas con daños materiales o irregularidades ocurridas durante las movilizaciones. Así lo explicó el viceministro de Ciencia y Tecnología, Fabián Espinoza Valencia.

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Las manifestaciones han generado respuestas divergentes en el plano nacional e internacional. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, se expresó preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia y se manifestó respaldo a las iniciativas del presidente Paz para restaurar el orden y la estabilidad.

El Gobierno acusa a Evo Morales de financiar las protestas con dinero ilícito

En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó las protestas de “insurrección popular” y manifestó su disposición a contribuir a una salida pacífica si es invitado. Morales, cercano al mandatario colombia, le agradeció públicamente: “Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”.

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Mientras tanto, algunos sectores como mineros, maestros y la COR de El Alto alcanzaron acuerdos con el Gobierno y suspendieron sus medidas de presión. Sin embargo, la mayoría de organizaciones campesinas mantiene su movilización por la renuncia de Paz.

En un escenario polarizado, el Gobierno insiste en que el diálogo ha dado resultados y plantea que la mediación es la única vía para avanzar hacia la recuperación de la convivencia política.

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