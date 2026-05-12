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Vuelco en caso de agresión a diputado chileno: testigos aseguran que fue él quien provocó el ataque

Dos personas detenidas por golpear a Javier Olivares (PDG), quien gusta de pasearse disfrazado como Augusto Pinochet, serán formalizados esta jornada

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Dos hermanos atacaron a Jorge Olivares (PDG), conocido por llegar disfrazado como Augusto Pinochet al Congreso
Olivares es un confeso admirador del exdictador Augusto Pinochet y su atuendo ha causado mas de un altercado en el Congreso.

Versiones encontradas surgieron luego de la agresión ocurrida la noche del sábado contra el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, el que se ha hecho conocido por llegar al Congreso vestido con un capote militar muy similar al del exdictador Augusto Pinochet, de quien es un confeso admirador.

De acuerdo al relato del parlamentario, dos hombres lo golpearon por la espalda con pies y puños al grito de “¡La izquierda siempre vive!“, mientras bailaba con su abogada y un asesor en el Club Deportivo Montevideo de la comuna de Olmué (100 kms al noroeste de Santiago), asunto por el cual estampó una querella criminal.

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Ambos individuos fueron detenidos y esta jornada serán formalizados. Sin embargo, la esposa de uno de ellos, aseguró en una entrevista televisiva que fue el propio diputado quien propició el ataque.

“Estábamos bailando y él me pega un empujón y me dice: ”córrete (insulto)...A lo que mi marido va y le pega un combo", afirmó a Chilevisión Noticias.

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De acuerdo a la mujer, su marido nunca lo golpeó de espaldas y tampoco "gritó nada alusivo a izquierda, porque nosotros no somos militantes de ningún partido, con suerte votamos, no estamos metidos en la política (...) Él le da el combo, da la media vuelta y sale afuera. Detrás de él sale el asesor (de Olivares) y le pega a mi marido por la espalda”, declaró.

Según la testigo, el diputado gritaba: “¡Pégame! ¡Pégame! ¡No te creís tan choro! ¡Pégame! Soy diputado, a ver cómo te va (...) Yo a mi pareja lo agarré y en ese momento se metieron otras personas a tranquilizar y ahí fue donde se agredió al diputado y a su asesor”, cerró.

Primer plano de un hombre con el pelo oscuro y un traje oscuro, con un moretón y un rasguño debajo del ojo izquierdo, mirando al frente. Una mujer borrosa está detrás a la derecha
Olivares llegó al Congreso esta jornada con un ojo visiblemente morado.

“La banda de los cuchillos”

Esta jornada, Olivares aseguró que los dos detenidos son miembros de un grupo denominado “La banda de los cuchillos” y dijo tener registros audiovisuales del ataque, los que serán mostrados esta jornada en el control de detención.

“Llegamos rápidamente a identificar a estas personas. Obviamente mi jefa de gabinete es del sector de Olmué, conoce, se mueve rápido. También muchas personas nos llaman y nos dicen que estas personas eran delincuentes, que les decían la ‘banda de los cuchillos’. Los vecinos saben perfectamente quiénes son, nos traspasan esta información a nosotros y nosotros se la damos a la Fiscalía”, aseveró en entrevista con CNN Chile.

“Cuando me pegan el combo, nosotros escuchamos claramente cuando alguien grita ‘viva la izquierda’ o ‘la izquierda nunca muere’. Yo lo escuché”, afirmó de paso.

Tocante al famoso capote militar con el que ha llegado más de una vez al Congreso, Olivares dijo que “a mí me gustan las capas, tengo varias capas prusianas de diferentes colores. Y la primera que me puse fue una capa gris que me dijeron que se parecía a la del general Pinochet“.

Según el parlamentario, “a mí me gustó el gobierno militar, creo que hicieron muy buenas cosas”.

Consultado sobre si entendía que su atuendo podía molestar a quienes hayan sufrido violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura -tal como sucedió con la diputada comunista Lorena Pizarro, quien lo increpó en el Congreso-, Olivares dijo que “evidentemente me imagino lo difícil que tiene que ser para la gran cantidad de familiares de detenidos desaparecidos (...) pero efectivamente yo no vine al Congreso a hablar de cosas que pasaron hace 60 años”, y aseguró que volvería a vestir la polémica prensa, puesto que “no me arrepiento”.

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