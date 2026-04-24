El consumo de bebidas y snacks en Costa Rica aumentará durante el Mundial de 2026

Un grupo de jóvenes anima con entusiasmo a sus equipos favoritos de la Copa Mundial mientras disfrutan de bocadillos y bebidas en un ambiente festivo y decorado con banderas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de la FIFA 2026 se perfila como una oportunidad comercial sin precedentes para el sector de alimentos y bebidas en Costa Rica. Según un análisis de NielsenIQ (NIQ), el país experimentaría un incremento del 9% en el consumo de bebidas y snacks durante el torneo, tendencia que supera a la de otras economías latinoamericanas de mayor tamaño. Esta proyección coloca a Costa Rica como un mercado estratégico para fabricantes y minoristas, de acuerdo con lo publicado por revistaeyn.com.

De acuerdo con la consultora NIQ, el crecimiento estaría impulsado principalmente por las denominadas “categorías de alto impacto”. En el segmento de hidratación, se prevé una demanda superior de cervezas, refrescos y agua, productos que han mostrado un comportamiento positivo durante eventos deportivos recientes. La firma también resalta el dinamismo en categorías asociadas a la recuperación y el entretenimiento familiar, como los sueros y las boquitas.

Durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Costa Rica registró un aumento del 9 % en el volumen de ventas de bebidas, snacks, licores y galletas, superando a mercados como México, Brasil y Argentina, según expuso revistaeyn.com. El país se ha consolidado como un “outlier” en la región centroamericana, con un patrón de consumo distintivo y una alta capacidad para capitalizar los grandes eventos deportivos.

Una familia alegre disfruta de un emocionante partido del Mundial en la comodidad de su hogar, rodeados de decoraciones festivas y refrescantes jugos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis de NIQ, los datos de la Copa América 2024 refuerzan esta tendencia. Los sueros presentaron un crecimiento del 18 % en ventas y las boquitas un 3 %. Además, el consumo total de estas categorías creció un 4% respecto al promedio anual durante el certamen continental. Estas cifras sugieren que el mercado costarricense mantiene una tendencia ascendente que podría alcanzar su punto más alto en 2026.

El Mundial representa una oportunidad estratégica clave para las empresas del sector. Tatiana Irizarry, Customer Success Manager de NielsenIQ Caricam, señaló que “el dato es contundente: Costa Rica sabe capitalizar estos eventos. Las marcas que logren fortalecer su posicionamiento y asegurar su cadena de suministro para estas categorías críticas no solo verán un aumento en ventas, sino una ganancia neta en participación de mercado”, según recogió revistaeyn.com. La importancia de anticipar la demanda y fortalecer la logística se convierte en un factor clave para quienes buscan aprovechar este impulso comercial.

Una familia animada, compuesta por padres y sus tres hijos, celebra con entusiasmo un partido del Mundial de fútbol en el salón de su casa, disfrutando de jugos y aperitivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de NIQ muestra que el comportamiento del consumidor en Costa Rica durante los grandes eventos deportivos no solo se mantiene activo sino que tiende a incrementarse en cada edición, lo que convierte a la próxima Copa Mundial en una de las ventanas comerciales más relevantes del año para el sector.

Durante el Mundial 2026, el consumo en el hogar se posiciona como la principal tendencia entre los aficionados de Centroamérica. El 86% de las personas planea ver los partidos desde sus casas, lo que impulsa un aumento en la demanda de bebidas y snacks en la región.

El servicio de delivery y las compras de conveniencia ganan terreno. Un 34% de los centroamericanos optará por pedir comida a domicilio durante los encuentros, con un repunte en las adquisiciones de último minuto.