América Latina

Chile y Bolivia iniciaron un proceso formal para restablecer relaciones diplomáticas tras 50 años de ruptura

Ambos gobiernos buscan avanzar en cooperación económica y gestión fronteriza, manteniendo abierta la histórica demanda marítima boliviana

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José Antonio Kast y Rodrigo Paz buscan retomar los vínculos diplomáticos y comerciales entre Chile y Bolivia
Chile y Bolivia retomaron conversaciones diplomáticas tras 50 años de ruptura

Los cancilleres de Chile y Bolivia se reunieron este jueves en la frontera común, iniciando un proceso para restablecer las relaciones diplomáticas interrumpidas hace 50 años, según confirmó Fernando Aramayo, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano.

El proceso, desarrollado en el marco de la diplomacia de paz impulsada por el Estado boliviano, contempla la gestión conjunta de asuntos fronterizos, la integración y el tratamiento de desafíos compartidos.

Ambos países rompieron relaciones diplomáticas formales en 1975, tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la salida al mar que Bolivia perdió en la Guerra del Pacífico, conflicto que los enfrentó a fines del siglo XIX.

Desde entonces, la relación se ha limitado a la actividad consular y a contactos esporádicos en foros multilaterales, sin intercambio de embajadores. El único paréntesis en esta situación se registró entre 1975 y 1978, cuando existió un intento fallido de restablecimiento pleno.

La llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile el pasado 11 de marzo, y de Rodrigo Paz al gobierno de Bolivia en noviembre, abrió una nueva etapa en la relación bilateral.

La llegada de José Antonio Kast y Rodrigo Paz a las presidencias de Chile y Bolivia abrió una nueva etapa de diálogo bilateral (Reuters)
La llegada de José Antonio Kast y Rodrigo Paz a las presidencias de Chile y Bolivia abrió una nueva etapa de diálogo bilateral (Reuters)

Según la Cancillería chilena, desde el inicio de ambos mandatos se ha trabajado para generar una agenda positiva que permita reconstruir la confianza entre los dos países. El encuentro de los cancilleres fue presentado como el inicio de un nuevo ciclo, con énfasis en la cooperación económica y comercial, aunque sin dejar de lado la histórica aspiración marítima boliviana.

La delegación chilena, integrada también por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, y un grupo de empresarios, permanecerá dos días en territorio boliviano.

El cronograma incluyó reuniones con autoridades del gobierno de Paz y encuentros empresariales tanto en La Paz como en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, motor económico del país. El objetivo de estas actividades, según informaron ambos ministerios, es intercambiar oportunidades de negocios, inversiones y explorar iniciativas que fortalezcan los lazos económicos entre Chile y Bolivia.

Un hombre canoso con traje azul habla desde un podio al aire libre frente a una multitud, con las banderas de Chile y Bolivia ondeando a su lado y edificios de fondo
El restablecimiento del diálogo incluye temas de migración, seguridad y cooperación económica (@alcalde.eduardoespinozagaete)

La Cancillería de Bolivia, por su parte, destacó que el diálogo bilateral contempla también la gestión fronteriza y la integración regional.

Además, entre otros ejes, se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en una diplomacia de paz, basada en el respeto mutuo y en la búsqueda de soluciones a los desafíos compartidos.

El comunicado oficial subrayó que el gobierno de Paz mantiene la aspiración marítima como parte de la agenda, aunque el tono general del proceso privilegia la cooperación inmediata en temas de desarrollo.

Las gestiones consulares, los acuerdos sobre tránsito, comercio fronterizo y cooperación en seguridad forman parte de los compromisos asumidos durante las reuniones técnicas realizadas en La Paz.

(Con información de AFP y EFE)

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