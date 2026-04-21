América Latina

Chile: el presidente Zelensky invitó a José Antonio Kast a Ucrania

El mandatario chileno sostuvo esta jornada una conversación con su par europeo a quien le extendió su respaldo en la guerra con Rusia

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Personas sentadas alrededor de una mesa de reuniones semicircular en una sala azul, participando en una videoconferencia con el presidente Zelensky visible en pantalla
"El Presidente Zelenski agradeció nuestro apoyo y nuestra posición”, señaló el Canciller Francisco Pérez Mackenna.

El presidente, José Antonio Kast, sostuvo esta mañana una videoconferencia con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien le ratificó su respaldo político en la guerra que su país mantiene con Rusia. La cita fue calificada como “muy buena” por el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien informó además que Zelensky invitó a Kast a visitar Ucrania en un futuro próximo.

“Venimos saliendo de una muy buena reunión con el Presidente Zelenski, donde le manifestamos nuestro apoyo político a sus problemas y nuestra voluntad de cooperar en los foros multilaterales”, señaló el Canciller en un punto de prensa.

De acuerdo al jefe de la diplomacia chilena, “hablamos de cooperación en áreas críticas, áreas como, por ejemplo, tecnología, agricultura, minerales críticos. Le manifestamos, obviamente, nuestro deseo de paz, y cuando terminen las hostilidades, que las fronteras vuelvan a lo que eran antes, y el Presidente Zelenski agradeció nuestro apoyo y nuestra posición”.

De paso, el Canciller confirmó que Zelensky invitó a Kast a conocer la situación que se vive en Ucrania, asunto que ve un poco “complejo” debido a lo ocupado de ambas agendas.

“Era una invitación a conocer lo que ahí se hace. Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería. Nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas. A lo mejor en el futuro se podrá concretar”, sostuvo Pérez Mackenna.

Finalmente, el Canciller recalcó que Chile “tiene una larga data de apoyo a la posición de Ucrania y la voluntad de que la paz retorne a través de la negociación y los organismos multilaterales, que pueden cumplir un importante rol en esto”.

Hombres de espaldas en sala de reuniones observan dos pantallas: una con el presidente Zelensky y banderas ucranianas, otra con un grupo y banderas chilenas
El Gobierno chileno, eso sí, ve difícil una visita a Ucrania en un futuro próximo debido a la apretada agenda de ambos mandatarios.

Postulación de Bachelet a la ONU

Sin embargo, la prensa quiso saber también la opinión del Gobierno sobre el diálogo interactivo que la expresidenta, Michelle Bachelet, sostuvo esta jornada con el resto de los candidatos a la Secretaría General de la ONU, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés, Macky Sall.

Al respecto, Pérez Mackenna recordó que como Gobierno “hemos manifestado varias veces nuestra posición. Lo que comunicamos fue básicamente que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región, y también porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones no estuvieran apoyando la candidatura”.

Así las cosas, aseguró que “la situación que nos llevó a la conclusión que implicó nuestra decisión (de retirarle su apoyo), sigue vigente”.

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