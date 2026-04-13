América Latina

Ecuador sumó un buque de guerra a su flota en respuesta a la expansión del narcotráfico

El BAE Jambelí fue construido en Corea del Sur y llegará en mayo próximo tras una escala técnica en Estados Unidos

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El arribo del buque está previsto para mayo de 2026 (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador)
El arribo del buque está previsto para mayo de 2026 (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador)

Ecuador se prepara para incorporar a su flota naval el buque multipropósito BAE Jambelí, una de las adquisiciones más relevantes en materia de defensa marítima de los últimos años, en un contexto marcado por el avance del narcotráfico y otras economías ilícitas a través de rutas marítimas. La embarcación, construida en Corea del Sur, se encuentra en tránsito hacia el país y tiene previsto arribar en mayo de 2026, tras realizar una escala técnica en San Diego, Estados Unidos.

El anuncio se produjo en abril, en medio de una estrategia más amplia del gobierno de Daniel Noboa para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto armado interno declarado en 2024. Desde entonces, el Ejecutivo ha ampliado el rol de los militares en tareas de seguridad, incluyendo operaciones contra organizaciones criminales que han sido catalogadas como grupos terroristas.

Según información oficial, el BAE Jambelí representa un salto cualitativo en las capacidades de la Armada del Ecuador. Con un desplazamiento cercano a las 3.000 toneladas, el buque ha sido diseñado para operar como una plataforma multipropósito, capaz de cumplir funciones de vigilancia, patrullaje oceánico, interdicción de actividades ilícitas, transporte logístico y apoyo en operaciones humanitarias. Su autonomía le permite permanecer largos periodos en alta mar, lo que resulta clave para un país con más de 2.200 kilómetros de costa y amplias zonas marítimas bajo su jurisdicción.

Ecuador espera que el BAE Jambelí arribe y forme parte de su flota. (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador)
Ecuador espera que el BAE Jambelí arribe y forme parte de su flota. (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador)

Entre sus capacidades destaca la posibilidad de operar con helicópteros medianos desde su cubierta. Además, el buque puede transportar personal, equipos y suministros, lo que lo convierte en una herramienta estratégica tanto para operaciones militares como para asistencia en casos de desastres naturales o misiones de búsqueda y rescate.

El gobierno ecuatoriano ha defendido la medida como parte de una estrategia integral para recuperar el control territorial y marítimo frente al avance de estructuras criminales. Sin embargo, también se produce en un contexto de debate interno sobre el alcance de la militarización y el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La incorporación de esta embarcación se produce en un momento en que el mar se ha consolidado como uno de los principales corredores para el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa. En los últimos años, autoridades ecuatorianas e internacionales han identificado un aumento en el uso de rutas marítimas para el envío de cocaína, muchas veces mediante lanchas rápidas o embarcaciones de mayor tamaño que operan en aguas internacionales.

El nuevo buque fortalecerá la acción de la Armada Nacional (@FFAAECUADOR)
El nuevo buque fortalecerá la acción de la Armada Nacional (@FFAAECUADOR)

A este entorno se suma la creciente presión sobre los recursos marítimos y las rutas comerciales, donde confluyen no solo el tráfico de drogas, sino también economías ilícitas como la pesca ilegal, el contrabando y el transporte irregular de combustible. La convergencia de estas dinámicas ha generado zonas grises de control en las que el Estado enfrenta limitaciones operativas, especialmente en áreas alejadas de la costa. En ese contexto, la seguridad marítima se ha transformado en un problema estructural que exige capacidades sostenidas, interoperabilidad regional y una lectura estratégica del mar como extensión crítica del territorio.

Además de su dimensión operativa, la adquisición del buque tiene implicaciones en el plano político y geopolítico. El actual gobierno ecuatoriano ha convertido a la seguridad en una de sus banderas principales. Esto ha permitido situarse como un actor de la comunidad internacional comprometido con el combate al narcotráfico, al terrorismo y cualquier tipo de criminalidad organizada transnacional.

Estados Unidos, por ejemplo, ha mencionado que Ecuador es uno de sus socios más importantes en la región. El presidente Daniel Noboa fue uno de los invitados por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a unirse a la iniciativa Escudo de las Américas.

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