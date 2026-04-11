América Latina

El preso político cubano Félix Navarro fue golpeado y enviado a celda de castigo en prisión

Este hombre cumple una condena de nueve años tras haber sido arrestado durante las protestas de 2021, y su familia advierte sobre el deterioro progresivo de su salud bajo custodia

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La dictadura cubana liberó al preso político Félix Navarro Rodríguez
Félix Navarro, de 73 años, es uno de los principales opositores al régimen cubano

Félix Navarro, histórico disidente cubano de 73 años, fue víctima de una “brutal golpiza” dentro de la prisión de Agüica, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) en un comunicado divulgado este viernes.

La organización opositora informó que Navarro, quien ya padecía un frágil estado de salud, habría recibido una agresión física que puso su vida en peligro. Tras el ataque, las autoridades carcelarias lo trasladaron a una celda de castigo, lo que elevó la preocupación sobre un posible desenlace fatal.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, calificó la agresión como una “grave violación de derechos humanos” cometida contra una persona vulnerable detenida por razones políticas.

Banner rectangular blanco con la frase "LIBERTAD PARA TODOS" y múltiples fotos de rostros, extendido sobre una superficie de madera, con pies alrededor
Familiares de presos políticos exigieron a la dictadura cubana el fin de la represión (ANAMELY RAMOS)

El CTDC exigió la liberación inmediata e incondicional de Navarro y pidió la intervención de la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos para garantizar su integridad. En su comunicado, el CTDC advirtió:

“Félix Navarro, quien ya presentaba un delicado estado de salud, ha sido víctima de una agresión que pone en peligro su vida. Posteriormente a la golpiza, ha sido sometido a condiciones aún más severas, siendo trasladado a una celda de castigo, y aumentando así el peligro de un desenlace fatal”.

Por su parte, Amnistía Internacional reclamó garantías urgentes para la vida y la integridad física de Navarro, así como contacto inmediato con su familia y justicia frente a lo que consideró una grave violación de los derechos humanos.

Amnistía Internacional considera a Félix Navarro un preso de conciencia (Europa Press)
Amnistía Internacional considera a Félix Navarro un preso de conciencia (Europa Press)

La plataforma opositora y la familia de Navarro han advertido reiteradamente sobre el deterioro de su salud. El disidente permanece en la prisión de Agüica, en el occidente de la isla, desde abril de 2025. Sus allegados habían denunciado en meses previos el progresivo agravamiento de su condición física.

Navarro fue encarcelado después de que las autoridades cubanas revocaran una excarcelación concedida solo tres meses antes, alegando un presunto incumplimiento de las condiciones impuestas para su liberación.

El CTDC recordó que Navarro fue uno de los presos excarcelados en enero de 2025 gracias a un acuerdo entre La Habana y Washington, mediado por El Vaticano, que permitió la liberación de 553 reclusos, aproximadamente la mitad por motivos políticos, según diversas organizaciones no gubernamentales.

La dictadura cubana liberó al preso político Félix Navarro Rodríguez
Félix Navarro fue liberado en enero de 2025 tras un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos

En el caso de Navarro, la excarcelación fue revertida y el disidente regresó a prisión. Cumple una condena de nueve años por desorden público, desacato y atentado, tras su arresto en julio de 2021, durante las protestas antigubernamentales más amplias registradas en Cuba en décadas.

Sayli Navarro, hija de Félix Navarro, tampoco tiene contacto con su padre. Ella también fue arrestada y condenada por participar en las mismas protestas de 2021 y actualmente sigue detenida en prisión.

(Con información de EFE)

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