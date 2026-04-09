América Latina

Repudio transversal por agresión de estudiantes a la ministra de Ciencias chilena: la insultaron y lanzaron agua

Ximena Lincolao tuvo que salir escoltada de la Universidad Austral y el Gobierno ya anunció querella contra los responsables

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Rechazo transversal en el mundo político causó la agresión que sufrió este miércoles la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, por parte de un grupo de exaltados estudiantes en las afueras de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia (900 kilómetros al sur de Santiago). La autoridad fue empujada, insultada con gruesos epítetos y hasta rociada con agua, por lo que tuvo que salir corriendo y escoltada del recinto.

La reprobable escena quedó registrada en varios videos grabados por los mismos manifestantes, los que se viralizaron rápidamente. Desde la casa de estudios condenaron el hecho y anunciaron una investigación interna y en paralelo, el Gobierno anuncio una querella por atentado contra la autoridad, a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

“Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario, que debe ser por definición un espacio de aprendizaje, debate y convivencia”, señaló el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Chile: repudio transversal por agresión de estudiantes universitarios a la ministra de Ciencias: la insultaron y lanzaron agua
La autoridad fue empujada, insultada con gruesos epítetos y hasta rociada con agua.

Repudio transversal

Las reacciones no se hicieron esperar y figuras femeninas de todo el espectro político solidarizaron con Lincolao.

“La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia. Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”, afirmó la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

En tanto, la senadora Camila Flores (RN) indicó que actos de esta naturaleza “no pueden quedar en impunidad, se debe identificar a los agresores para que paguen por estos hechos. Si no se frena de raíz, ya sabemos cómo terminan estas cosas. El estallido delictual fue consecuencia de la mano blanda con los violentistas y delincuentes”.

Por su parte, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, entregó “todo el apoyo a la ministra ante el cobarde ataque que acaba de sufrir. Y mucha fuerza a todo el gabinete. Que nadie los calle. La ultra izquierda no tolera que la derecha gane y gobierne”.

Desde la otra vereda, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que “solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato“.

De la misma opinión fue la diputada Ericka Ñanco (FA), quien manifestó que “lo ocurrido con la ministra de Ciencias es inaceptable. En democracia, la protesta es legítima, pero nunca debe transformarse en agresión”.

Sus palabras fueron refrendadas por la senadora Yasna Provoste (DC), quien recordó que “la universidad debe ser ejemplo de tolerancia y diálogo. Estas agresiones son inaceptables y contribuyen a un ambiente de polarización que daña a Chile”.

Chile: repudio transversal por agresión de estudiantes universitarios a la ministra de Ciencias: la insultaron y lanzaron agua
La propia ministra Lincolao se refirió a la agresión asegurando que “no tengo miedo”.

Presidente Kast: “acto de irracionalidad total”

Por la noche, el presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda a la ministra Lincolao y flanqueado por las otras secretarias de Estado de su gabinete, le entregó su respaldo y anunció acciones judiciales.

“Lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total, lamentablemente al interior de una universidad, un lugar donde debiera primar el diálogo, el respeto, la búsqueda de la verdad”, partió su alocución el mandatario.

“Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Ximena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de fuerza, de compromiso con Chile: ‘Sáquenle la chucha’, eso es inaceptable”, prosiguió.

De paso, recordó que la ministra “fue invitada a la inauguración del año académico de la Universidad Austral, que en otras ocasiones también ha vivido momentos de violencia, y esto no puede volver a repetirse”.

Así las cosas, el Presidente instruyó al Ministerio de Seguridad estampar una querella por atentado a la autoridad y a la ministra de Educación, María Paz Arzola, solicitar sumarios a la casa de estudios.

Finalmente, la propia ministra Ximena Lincolao se refirió a la agresión, asegurando de entrada que “no tengo miedo”.

“Ser ministra es ser un agente de cambio (...) Voy a seguir yendo a las universidades, vamos a seguir conversando con los académicos, los estudiantes. Esto no nos para. Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible”, manifestó

Al cierre, agradeció el “apoyo transversal que hoy he visto de todas las autoridades y colores políticos“, y remató señalando que “esto no va a parar para nada, ni a mí ni a los otros ministros, de seguir trabajando e interactuando con todos los chilenos”.

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