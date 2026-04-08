América Latina

Video: indignación en Chile por ladrón que robó a una mujer que estaba rezando en una iglesia

El hecho ocurrió en Concepción y desde la parroquia en cuestión dijeron que no es la primera vez que algo así sucede

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Repudio total causó entre los feligreses de la Parroquia del Sagrario de Concepción (500 kms al sur de Santiago) el actuar de un solitario delincuente, quien aprovechándose de que una adulta mayor rezaba de rodillas y con fruición en la iglesia vacía, le robó su cartera en cosa de segundos para luego huir tranquilamente y sin arrepentimiento alguno.

Su deleznable actuar quedó registrado por una cámara de seguridad del templo, video que desde la misma parroquia viralizaron para denunciar el hurto y en el que es posible apreciar cómo el sujeto se acerca sigilosamente por detrás a la mujer revisa cuál bolso parece más lucrativo y procede a llevárselo, poniendo pies en polvorosa.

Indignación en Chile por ladrón que robó a una mujer que estaba rezando en una iglesia.
El sujeto incluso tuvo tiempo de sopesar cuál bolso parecía más lucrativo.

“Ni un respeto”

Desde la parroquia subieron de inmediato el video a las redes sociales para dar con el paradero del impío ladrón y de paso, aseguraron que no se trata de un hecho aislado, por lo que pidieron a los fieles cuidar sus pertenencias cuando visiten la casa de Dios.

“Lamentamos informar que nuestro Templo Parroquial ha sido nuevamente escenario de un hecho delictual. En esta ocasión, una feligresa sufrió el hurto de sus pertenencias mientras se encontraba en oración”, señalaron.

“Repudiamos estos actos que vulneran la paz de nuestro lugar sagrado. Ya se está procediendo con la denuncia policial correspondiente”, aseguraron a renglón seguido.

Finalmente, instaron a la comunidad a “a estar alerta y resguardar sus pertenencias, mantenerse atentos a sus objetos personales en todo momento, colaborar en la vigilancia fraterna de nuestro templo, orar por la tranquilidad de nuestra hermana afectada y por la conversión de quienes han obrado erradamente”.

Indignación en Chile por ladrón que robó a una mujer que estaba rezando en una iglesia.
La policía trabaja para dar con el desvergonzado ladrón.

El párroco Claudio Alarcón, por su parte, detalló que el robo se produjo antes de la misa diaria y manifestó que "estamos perdiendo los límites de todo, del respeto, de algo sagrado, porque el templo es sagrado. Esto molesta porque no se respeta, no hay un cuidado de las cosas sagradas”.

Como era de esperar, la publicación recibió varios comentarios de los fieles como “ni en la casa del Señor se puede andar tranquilo”; “Que terrible ver esto una lástima que no se escape ni la iglesia”; y “Ni un respeto con la casa de Dios”.

Hasta ahora, la policía no ha dado con el desvergonzado ladrón.

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