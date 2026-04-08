Marchas en La Paz este miércoles para exigir el balotaje para el cargo de gobernador

Vista de la sede Tribunal Supremo Electoral (TSE), en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La tensión por la suspensión del balotaje para elegir gobernador de La Paz se mantiene en Bolivia. Este miércoles, sectores sociales realizarán una marcha hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir que se realice la segunda vuelta electoral, luego de que uno de los partidos contendientes renunciara a participar en la votación por discrepancias con su candidato.

Los dos aspirantes más votados el pasado 22 de marzo fueron Luis Revilla, de la alianza Patria que lidera el presidente Rodrigo Paz, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP). El primero obtuvo 20% de los votos y el segundo 9,1%, cifras que los llevarían a disputar la segunda vuelta el 19 de abril porque ninguno obtuvo más del 50% ni más del 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo.

Sin embargo, NGP —un partido que obtuvo reconocimiento legal en 2024 y que pertenece a un migrante boliviano en Estados Unidos— presentó un memorial ante el Órgano Electoral declinando su participación en el balotaje por falta de acuerdos con Yahuasi. El TSE aceptó la renuncia y en cumplimiento rígido de la ley electoral anunció que proclamaría ganador a Revilla.

La imagen muestra a Luis Revilla en el lado izquierdo y a René Yahuasi a la derecha, este último hablando a los medios de comunicación.

El candidato a gobernador perjudicado por la renuncia del partido sin su consentimiento, anunció acciones legales por lo que considera una violación a sus derechos políticos y a los de la ciudadanía para elegir libremente a su gobernador. “Esperemos que recapaciten y reflexionen para garantizar la segunda vuelta. Esperemos que el Gobierno vele por los derechos de todos los paceños”, manifestó Yahuasi ante los medios locales.

La defensa del aspirante busca dejar sin efecto la declinatoria del partido y restituir el balotaje para la elección de gobernador, al considerar que la determinación asumida por la dirigencia de NGP no cumplió con lo establecido en sus estatutos partidarios.

En paralelo, Yahuasi sostuvo reuniones con sectores sociales y obtuvo el respaldo de distintas organizaciones —como las federaciones de campesinos, mineros y juntas vecinales, entre otras— que se oponen a la decisión del TSE de anular el balotaje. La movilización, a la que han denominado “Marcha por la Democracia”, fue convocada para las 09:00 de este miércoles desde la ciudad de El Alto, colindante con La Paz, hasta la sede del organismo electoral.

Una mujer vota este domingo, en un centro de votación en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

En tanto, el TSE anunció que sancionará a NGP con la anulación de su personería jurídica y se mantiene firme en la posición de suspender el balotaje porque así lo dicta la norma. “En virtud de la declinatoria de la NGP, no puede existir una segunda vuelta en La Paz. Es un problema de la NGP con su candidato, ninguna institución puede intervenir en ese sentido”, afirmó el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

Este conflicto, sumado a otros anteriores durante las elecciones nacionales y autonómicas, como inhabilitaciones tardías, cancelaciones polémicas o resoluciones electorales al límite de los plazos, ha abierto el debate sobre el sistema electoral boliviano, su marco normativo y la discrecionalidad con que se aplican las leyes.

“La ley es antidemocrática”, admitió en entrevista con Infobae el presidente del TSE sobre la normativa electoral promulgada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) e informó que hay un proyecto de reforma. Hasta entonces, todas las impugnaciones duermen en un Tribunal Constitucional acéfalo que no puede emitir resoluciones por falta de quórum.

El 19 de abril se realizarán balotajes en Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni, para elegir a los gobernadores.