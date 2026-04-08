América Latina

Exmundialista Christian “Diablito” Lara fue detenido en Quito por su participación en un intento de robo armado

La Policía lo arrestó tras un operativo en el sur de la capital, donde una banda intentó asaltar un local de tecnología

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Christian Lara Ecuador
(ARCHIVOS) El centrocampista ecuatoriano Christian Lara (D) disputa el balón con el centrocampista inglés David Beckham (I) durante el partido de octavos de final del Mundial entre Inglaterra y Ecuador en el estadio Gottlieb-Daimler de Stuttgart, el 25 de junio de 2006. La policía ecuatoriana arrestó al exjugador de la selección nacional Christian Lara y a otras tres personas el 7 de abril de 2026 por un intento de robo en una tienda de Quito. Según la policía, el centrocampista ofensivo, que se retiró en 2018, conducía el vehículo en el que viajaban los delincuentes. Tras frustrar el robo, los agentes incautaron tres armas, entre ellas una subametralladora de fabricación casera. (Foto de ADRIAN DENNIS / AFP)

El exfutbolista ecuatoriano Christian Lara, conocido como “Diablito” por su trayectoria en la selección nacional, fue detenido el martes 7 de abril de 2026 en Quito por su presunta participación en un intento de robo armado, en un caso que ha generado impacto tanto por la gravedad del delito como por el perfil del implicado.

La detención se produjo durante un operativo policial en el sur de la capital, en el sector de La Magdalena, luego de que agentes de la Policía Nacional fueran alertados sobre un asalto en curso en un local de venta de artículos tecnológicos. Según información preliminar de las autoridades, un grupo de al menos seis personas armadas habría intentado perpetrar el robo, lo que derivó en un enfrentamiento con los uniformados.

Durante el procedimiento, cuatro sospechosos fueron detenidos, mientras que otros dos lograron escapar. Entre los aprehendidos se encontraba Lara, quien, de acuerdo con las primeras versiones policiales, no habría ingresado al establecimiento, sino que permanecía en un vehículo a la espera de facilitar la huida de los asaltantes.

El momento de la detención de Christian Lara. (Visión Tv)
El momento de la detención de Christian Lara. (Visión Tv)

En el lugar, la Policía incautó varias armas de fuego, entre ellas un mini fusil —presuntamente de fabricación artesanal o modificado—, además de municiones y otros objetos vinculados al intento de robo. La presencia de este tipo de armamento eleva la gravedad del caso, al configurar un escenario de violencia potencialmente letal y asociarse con delitos de robo agravado.

Tras su captura, Lara fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde quedó a disposición de la Fiscalía para la audiencia correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una imputación formal, por lo que el caso se encuentra en fase inicial de investigación y el exjugador mantiene la presunción de inocencia.

Christian Lara, de 44 años, fue parte de la selección ecuatoriana que disputó el Mundial de Alemania 2006 y acumuló cerca de una treintena de partidos internacionales. A lo largo de su carrera jugó en clubes como El Nacional, Liga de Quito y Barcelona Sporting Club, consolidándose como un mediocampista ofensivo reconocido por su habilidad técnica. Tras su retiro, mantuvo un perfil público más bajo, aunque su nombre continuaba siendo identificado con una de las etapas más exitosas del fútbol ecuatoriano.

Uno de los elementos que ha llamado la atención en el caso es que, según reportes preliminares, Lara no registraba antecedentes penales, a diferencia de otros detenidos.

El operativo también tuvo repercusión en redes sociales, donde circularon videos del momento de la detención. En las imágenes se observa a Lara bajo custodia policial, en medio de la reacción de ciudadanos que se encontraban en el lugar. La Policía intervino para evitar agresiones y garantizar su traslado.

En imágenes del momento de la detención y ante la pregunta de un periodista sobre qué sucedió, el exfutbolista respondió: “Ya hablaré”.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Ecuador, donde el incremento de delitos violentos y el uso de armamento cada vez más sofisticado han marcado la agenda pública. En este escenario, la presunta participación de una figura conocida del deporte añade un impacto simbólico que trasciende el ámbito judicial.

Por ahora, las investigaciones continúan para esclarecer la dinámica exacta de los hechos, identificar a los prófugos y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos. El proceso judicial permitirá establecer si el exseleccionado tuvo un rol activo en la planificación o ejecución del delito, o si su vinculación responde a circunstancias aún no esclarecidas.

Mientras tanto, el caso de Christian “Diablito” Lara se instala como uno de los episodios más llamativos de la coyuntura reciente en Ecuador.

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