América Latina

El Régimen Penitenciario de Bolivia rechaza acusaciones de Luis Arce y niega actos de “tortura psicológica”

La dirección policial negó las acusaciones que hizo el expresidente a través de una carta publicada este lunes. Está detenido desde diciembre en la cárcel paceña de San Pedro

Guardar
El expresidente de Bolívia Luis Arce (c) llega a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez
El expresidente de Bolívia Luis Arce (c) llega a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

La Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia negó, a través de un comunicado, las acusaciones realizadas por el expresidente Luis Arce (2020-2025), quien, a través de una carta publicada el lunes, denunció haber sido víctima de “tortura psicológica” durante los primeros días en prisión y se declaró perseguido político del Gobierno de Rodrigo Paz.

“Se desmienten, de manera categórica, las afirmaciones referidas a la existencia de actos de ‘tortura psicológica’ al interior del Recinto Penitenciario de San Pedro”, señala la nota institucional y añade que “en apego a los principios de transparencia” se dispuso la verificación de los hechos denunciados para detectar si hubo alguna irregularidad.

Arce también reclamó por la grabación y difusión de su imagen dentro del penal sin su consentimiento, luego de que el mes pasado se viralizara un video grabado por un youtuber colombiano que ingresó al penal de San Pedro como quien hace una visita de turismo y lo grabó mientras recibía visitas en un área común. En respuesta, el Régimen Penitenciario señaló que se está investigando el ingreso ilegal de turistas y de equipos de grabación.

La carta manuscrita que el exmandatario publicó en sus redes sociales está dirigida a sus conciudadanos, la comunidad internacional, organismos de Derechos Humanos e “instituciones democráticas”. A través de la misiva, Arce exige que se aplique “el debido proceso” en las investigaciones que enfrenta y se respeten las leyes y la objetividad de jueces y fiscales “sin presiones políticas ni instrucciones por parte del gobierno”.

Vista aérea de la Cárcel de San Pedro en Bolivia. Dentro de muros altos, hay un laberinto de edificios con techos de chapa. Fuera, edificios de ciudad y calles con coches
Vista de la cárcel de San Pedro, en La Paz, Bolivia.

“Lo que se está haciendo no sólo es venganza, sino también excusa para ocultar la incapacidad y la corrupción de un gobierno que le miente al pueblo boliviano”, escribió el expresidente encarcelado de manera preventiva desde el 12 de diciembre, luego de que una alta exfuncionaria de su Gobierno lo acusara de haberla abandonado cuando estaba embarazada y de negar la paternidad de un supuesto hijo en común.

Arce afirmó que fue privado de libertad sin ninguna notificación previa y sin que existiera una orden legal de aprehensión, calificando el hecho como “un secuestro al margen de la ley”. Adicionalmente, afirmó que todas las solicitudes de su defensa fueron rechazadas, incluida una petición para someterse a exámenes médicos.

El expresidente, que también es investigado por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena, mientras fue ministro de Economía entre 2006 y 2017, defendió su inocencia en la carta: “Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”, escribió.

Arce concluyó su pronunciamiento calificando el proceso en su contra como una “persecución política, mediática e institucional” y una forma de “venganza”, en el marco de lo que considera un deterioro del Estado de Derecho en el país.

ARCHIVO - El presidente de Bolivia, Luis Arce, escucha preguntas durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia, el 21 de agosto de 2025. (Foto AP/Juan Karita, Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Bolivia, Luis Arce, escucha preguntas durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia, el 21 de agosto de 2025. (Foto AP/Juan Karita, Archivo)

Durante el Gobierno de Arce, organizaciones de derechos humanos estimaron que había más de 200 “presos políticos”, aunque no fueron detenidos simultáneamente. Entre ellos se incluyeron figuras de alto perfil (como líderes políticos de oposición) y también activistas, vinculados principalmente a la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales.

Uno de los casos con mayor repercusión fue el de la exministra de Salud, María Eidy Roca, quien fue detenida por supuestos delitos vinculados a la gestión pública. Durante el proceso, informes médicos reportaron que su estado de salud era crítico y que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que la mantenía con parálisis progresiva, asistencia respiratoria y sin capacidad de comunicarse. En esas condiciones, le fue negada la solicitud de cesación de la detención preventiva para someterse a exámenes médicos dentro y fuera del país, lo que generó denuncias de trato inhumano y violación de sus derechos por parte de varios organismos .

El debate en torno al encarcelamiento de opositores está altamente polarizado en Bolivia, donde no se reconoce legalmente la figura de “preso político”. En los últimos años, los gobiernos de turno sostuvieron que se trataba de procesos judiciales por delitos comunes mientras que los acusados y algunas organizaciones civiles los consideraban detenciones con motivaciones políticas.

Temas Relacionados

BoliviaLuis ArceRégimen PenitenciarioCárcel de San Pedrocarta

Últimas Noticias

Panamá inicia evaluación técnica tras advertencia de la Unesco por posible impacto de proyecto portuario sobre Coiba

La obra incluiría dragado y un canal de navegación de gran escala en una zona con alta concentración de manglares y biodiversidad.

Panamá inicia evaluación técnica tras advertencia de la Unesco por posible impacto de proyecto portuario sobre Coiba

Garrapata en Uruguay: gobierno alerta por un riesgo sanitario similar al de la aftosa de 2001

El Ministerio de Ganadería advirtió que la falta de controles podría afectar mercados claves, al tiempo que se contabilizan las pérdidas en USD 100 millones

Garrapata en Uruguay: gobierno alerta por un riesgo sanitario similar al de la aftosa de 2001

Emergencia hospitalaria disminuyó más del 60 % en la Semana Santa 2026 en República Dominicana

Un descenso de casos críticos fue reportado por las autoridades de salud tras el despliegue de nuevos centros de referencia, la colaboración interinstitucional y la atención preventiva desplegada a nivel nacional, según informes oficiales

Emergencia hospitalaria disminuyó más del 60 % en la Semana Santa 2026 en República Dominicana

El día después: Uruguay elabora un plan para que los recién liberados de la cárcel puedan reinsertarse

El egreso de los presidiarios es uno de los motivos detrás del aumento de personas que duermen en la calle; para ellos, el gobierno piensa un plan que incluye subsidios al boleto, la vivienda y el empleo

El día después: Uruguay elabora un plan para que los recién liberados de la cárcel puedan reinsertarse

La esperanza de vida crece y la mortalidad infantil disminuye en El Salvador

Las cifras oficiales reflejan un cambio estructural en la población salvadoreña, condicionado por mejoras en el acceso a servicios básicos, mayor cobertura en salud y un avance en la transición demográfica

La esperanza de vida crece y la mortalidad infantil disminuye en El Salvador
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sentencia clave contra la piratería de fútbol, series y películas en España: cárcel y una multa millonaria para los acusados de una red con hasta 1.000 páginas web

Sentencia clave contra la piratería de fútbol, series y películas en España: cárcel y una multa millonaria para los acusados de una red con hasta 1.000 páginas web

“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions

Tensión en el Puente Pueyrredón: una protesta por planes sociales terminó en disturbios con la Policía

Reporta Gabinete de Seguridad aseguramiento de drogas equivalente a 450 mdp: estos fueron los operativos del 1 al 5 de abril

Ensalada de betabel, manzana verde y almendras: antioxidantes, fibra y sabor en un plato

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Cuatro heridos en ataque con drones contra viviendas de la región colombiana del Catatumbo

El petróleo de Texas sube a 115,15 dólares el barril pendiente del ultimátum de Trump

Candidato De la Espriella plantea a María Corina Machado reconstruir Colombia y Venezuela

EE.UU. e Israel bombardean intensamente Irán horas antes de que venza el plazo de Trump

Vance acusa a la UE de intervenir en las elecciones de Hungría porque no le gusta Orbán

ENTRETENIMIENTO

¿Habrá segunda temporada de “Algo terrible está a punto de suceder”?

¿Habrá segunda temporada de “Algo terrible está a punto de suceder”?

Javier Bardem lidera la esperada serie “Cabo de miedo” producida por Scorsese y Spielberg

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan en El diablo viste a la moda 2 con un duelo de poder editorial y moda digital

Elijah Wood habló sobre su posible regreso a El Señor de los Anillos: qué se sabe sobre la nueva aventura en la Tierra Media

Steven Spielberg elogia a Dune: “Creo que es la mejor película que ha hecho Denis Villeneuve”