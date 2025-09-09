Investigan al presidente de Bolivia Luis Arce por abandono de mujer embarazada

El presidente boliviano Luis Arce da una conferencia de prensa en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia, el jueves 21 de agosto de 2025 (AP Foto/Juan Karita)

La Fiscalía boliviana confirmó este lunes la existencia de una denuncia contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, por el delito de abandono de mujer embarazada, en un caso que involucra a una exalta funcionaria de su Gobierno con la que supuestamente tuvo un hijo y que el mandatario se negó a reconocer.

“Hay una investigación (contra Arce) que se lleva por el delito de abandono de mujer embarazada, la misma víctima habría solicitado la reserva del caso”, declaró el fiscal departamental de Cochabamba (centro), Osvaldo Tejerina, a la emisora Fides.

Asimismo, señaló que la difusión del documento de la denuncia que circula en los medios y en las redes sociales “es original” y reiteró que por estos hechos “hay una investigación” en curso.

La denuncia data del 27 de julio, pero no fue hasta hace unos días que la Agencia de Noticias Fides (ANF) exhibió parte de su contenido.

La ex alta funcionaria señala en el documento que, tras conocer que estaba en gestación y comunicar esto al presidente boliviano, enfrentó un “abandono absoluto” de su parte hacia ella y su hijo.

El presidente boliviano Luis Arce (izq.) emitiendo su voto durante las elecciones generales en La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025 (EFE/EPA/PRESIDENCIA DE BOLIVIA)

El texto judicial también señala las múltiples veces en que la denunciante se encontró en persona con Arce y las ocasiones en que éste evadió sus llamadas conforme avanzaba su embarazo, e incluso cuando el supuesto hijo de ambos nació a finales del año pasado.

“Su primera reacción fue preguntarme si estaba segura de la paternidad, a lo que respondí con absoluta certeza, aclarando que desde hace muchos meses antes de iniciar nuestra relación no había mantenido vínculos con ninguna otra persona”, se menciona en la denuncia.

También se señala que Arce, tras conocer la noticia, le pidió que “mantuviera la noticia en absoluta reserva, dado que se aproximaba un año electoral y se encontraría en campaña”.

En un nuevo encuentro en julio del año pasado, ya en el quinto mes de embarazo, la denunciante describe que Arce “negó la paternidad del niño” bajo el argumento de que había quedado “estéril” a raíz del tratamiento contra el cáncer al que se sometió años atrás, cuando era ministro de Evo Morales (2006-2019).

Luis Arce (REUTERS/Ipa Ibanez)

La mujer también insistió varias veces en someterse a una prueba de paternidad, lo que presuntamente Arce rehuyó incluso después del nacimiento del menor, rechazando sus llamadas o bloqueándola de sus contactos, pese a que el padre de la denunciante también intentó contactar con el mandatario.

“Por todo lo expuesto, me vi en la necesidad de acudir a la vía legal. Si no lo hice con anterioridad fue únicamente para no afectar su carrera política, primero como candidato a la Presidencia y posteriormente como primer senador por La Paz”, se explica en la denuncia.

Al respecto, Arce, en un contacto con los medios este lunes, en la casa de Gobierno en La Paz, dijo que recién conoció esa denuncia “por medio de los medios de comunicación”.

“Nosotros no hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema, en cuanto se haga vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal”, declaró el gobernante sin brindar más explicaciones.

Consultado sobre esto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que “lo único” que esta entidad va a pedir es “el respeto por los derechos de los niños y las niñas y que éstos puedan ser asistidos en cualquier situación por sus progenitores”.

En octubre del año pasado, Arce fue denunciado por una ex militante del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) por presunto acoso y abuso de poder a cambio de, supuestamente, ser nombrada viceministra de Deportes, algo que finalmente no ocurrió.

(Con información de EFE)