Bolivia habilita las compras con tarjetas bancarias en el exterior luego de tres años de restricciones

Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)

El Gobierno de Bolivia instruyó al sistema financiero a habilitar nuevamente el uso de tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior luego de casi tres años de restricciones. La medida, que entra en vigencia este martes, busca normalizar las operaciones internacionales.

Según informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, la disposición permitirá a los usuarios realizar pagos en el extranjero, compras en línea y contratación de servicios internacionales. “Estamos devolviendo a la población la posibilidad de utilizar sus tarjetas con normalidad, dentro y fuera del país, bajo un esquema claro, ordenado y sostenible”, afirmó la autoridad.

El Gobierno dispuso que esta habilitación está basada en el tipo de cambio “referencial” publicado y actualizado diariamente por el Banco Central de Bolivia. Este monto es más alto que el tipo de cambio oficial -fijo desde el año 2011 en 6,96 bolivianos- y se sitúa entre los ocho y diez bolivianos, en un intento de reflejar de manera más cercana las condiciones del mercado y reducir la dispersión de precios de la divisa.

La medida alcanza a más de 2,7 millones de usuarios y tiene impacto sobre más de ocho millones de tarjetas emitidas en el país. El uso de tarjetas de crédito será habilitado sin restricciones, limitado únicamente por la capacidad de pago de cada cliente, mientras que en el caso de las tarjetas de débito se estableció un monto de 500 dólares mensuales para transacciones en el exterior, ampliable según cada entidad financiera.

El ministro de Economía, Jose Gabriel Espinoza, durante una entrevista con Reuters, en La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

La administración de Rodrigo Paz señaló que la decisión busca restablecer la normalidad en las actividades económicas y facilitar pagos vinculados a educación, salud, servicios digitales y consumo internacional. En ese marco, Espinoza explicó que la liberación responde a la necesidad de ordenar el funcionamiento del sistema financiero y superar las restricciones que habían sido aplicadas en los últimos años debido a la crisis económica y la supuesta falta de liquidez en dólares en el sistema financiero.

Desde 2023, el uso de tarjetas para operaciones en el exterior había estado sujeto a limitaciones, lo que generó dificultades para realizar pagos en plataformas internacionales, reservas de servicios y consumos básicos fuera del país. El asunto llegó a niveles críticos: algunos bancos llegaron a permitir el gasto de solo 25 dólares semanales en el exterior.

La medida fue destacada por analistas económicos, como Gonzalo Chávez, que manifestó a través de un video que “constituye una señal de normalización financiera que busca reparar un daño menos visible, pero profundamente corrosivo, la erosión reputacional del sistema de pagos en dólares de las tarjetas bolivianas”.

En la imagen un registro de archivo de transeúntes al caminar frente a varias casas de cambio, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

Sin embargo, otros como Gonzalo Colque manifestaron su preocupación por las reservas de dólares para habilitar las transacciones. “¿De dónde saldrán los dólares para sostener la ‘liberación’?”, cuestionó Colque y señaló que la pregunta es relevante porque “los ingresos reales en dólares están de bajada”. “Cada vez entran menos dólares por el gas y casi no hay divisas en el Banco Central. Algo planean y ocultan porque los banqueros, simplemente, no aceptarían el uso de tarjetas sin respaldo y compromiso en dólares”, escribió.

Esta es la segunda habilitación del uso de dólares para los usuarios del sistema financiero. En enero, la administración de Rodrigo Paz autorizó el retiro de ahorros en esa divisa para personas naturales y jurídicas con saldos menores o iguales a 1.000 dólares. Esta medida, cuya implementación se anunció progresiva, apuntaba a devolver la liquidez a pequeños ahorristas.

Bolivia atraviesa desde inicios de 2023 una crisis económica marcada por la escasez de dólares originada en la caída de los ingresos de la renta de los hidrocarburos, que había empezado a declinar una década antes. En los últimos años, los bolivianos experimentaron el surgimiento de un mercado paralelo de divisas, la retención de sus ahorros bancarios en dólares, el aumento sostenido de los precios de los productos básicos y una inflación galopante, que llegó a más del 20% en 2025.