Cada vez más cubanos eligen establecerse en América Latina

Una bandera cubana colgada en una calle de la isla (Europa Press)

Cada vez más cubanos optan por establecerse y moverse por Latinoamérica, un fenómeno que se aleja de la idea de la región como “corredor migratorio”, según un análisis reciente de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Estas tendencias muestran que América Latina ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan”, afirmó María Moita, directora Regional de la OIM para América Latina y el Caribe.

Moita explicó que, detrás de estas cifras, se encuentran personas que enfrentan decisiones complejas sobre dónde reconstruir sus vidas. Remarcó que los datos obtenidos diariamente en terreno permiten a los gobiernos desarrollar políticas migratorias fundamentadas en evidencias que reflejan estas realidades.

Las estadísticas, recogidas entre enero de 2025 y febrero de 2026, se elaboraron a partir de encuestas sistemáticas realizadas por la DTM de la OIM en puntos clave de tránsito y destino a lo largo de la región, así como de información sobre migración irregular de los gobiernos de Honduras y Guatemala, y datos oficiales de migración regular en Brasil y Uruguay.

En Costa Rica, una encuesta efectuada a cubanos en ese periodo reveló que el 94% deseaba permanecer en el país por las “mejores condiciones económicas, estabilidad política y acceso a protección internacional”.

Fotografía de archivo en la que se registró a un hombre junto a un muro con la imagen de Fidel Castro, en La Habana (EFE/Alejandro Ernesto)

En paralelo, los movimientos hacia Norteamérica a través de Centroamérica disminuyen. En Honduras, los ingresos irregulares de cubanos desde Nicaragua descendieron cerca de un 75%, pasando de 64.000 en 2024 a 17.000 en 2025.

Durante enero y febrero se registraron solo 1.500 llegadas, menos de una cuarta parte respecto al mismo periodo de 2025, según la OIM.

En Guatemala, todos los cubanos encuestados mencionaron razones económicas como el principal factor de salida de su país.

En Sudamérica la tendencia también se consolida. En Brasil, la migración cubana regular neta casi se triplicó de 2.100 en 2024 a 6.400 en 2025, sin registrar ningún mes con balance negativo. Los cubanos suelen ingresar a Brasil por Venezuela o Guyana, países que requieren visa, antes de llegar al estado de Roraima.

En Uruguay se observó una tendencia similar: el balance de migración neta mensual promedio superó el doble, de unos 500 cubanos en 2024 a más de 1.200 en 2025. La OIM subrayó el papel creciente de la región como destino, y no solo como ruta de tránsito.