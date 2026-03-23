América Latina

Chile: la ministra de Seguridad quedó en la mira tras pedir la salida de la jefa de inteligencia de la policía civil

La prefecto Consuelo Peña pasó a retiro por orden de Trinidad Steinert y las críticas de la oposición no se hicieron esperar

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La ministra de Seguridad, Trinidad
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, habría pedido su salida debido a desavenencias previas.

Este fin de semana, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó mediante un comunicado la salida de su jefa de Inteligencia, Consuelo Peña, asunto que trajo inmediatas críticas de la oposición, desde donde aseguraron que la orden provino directamente de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

De acuerdo a fuentes de BioBíoChile, el viernes pasado la ministra Steinert habría pedido, sin mayores explicaciones, la salida de Peña al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, asunto que se concretó el sábado.

Cabe señalar que de acuerdo a la ley, la potestad de elegir al alto mando policial radica en el Presidente.

Así las cosas, y de acuerdo al medio citado, la remoción de Peña sería una “pasada de cuenta” de Steinert por desavenencias en la conformación de equipos cuando ella era fiscal regional de la región de Tarapacá y estuvo a cargo de la investigación contra el “Clan Chen”, organización delictiva de origen chino.

La tesis cobra fuerza luego de que el mismo medio revelara un oficio enviado por Steinert a Peña el 13 de marzo pasado, a solo dos días de asumir su nuevo puesto como ministra de Seguridad, solicitando información detallada sobre todos los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá que participaron en el caso “Clan Chen”, incluyendo sus antecedentes disciplinarios y las razones de sus traslados.

Así las cosas, algunos ajustes hechos por Peña, como el traslado de un funcionario muy cercano a la ministra Steinert, serían la razón de la caída de la ahora ex prefecto Consuelo Peña.

Consuelo Peña estuvo 35 años
Consuelo Peña estuvo 35 años en servicio activo en la PDI.

“Error gigantesco”

Una vez conocida la noticia, el senador Iván Flores (DC), quien ya había anticipado la salida de Peña, apuntó directamente a Steinert y calificó la decisión como un “error gigantesco”.

“La ministra Steinert ha cometido un error gigantesco al exigirle al director de la PDI que despida de inmediato a la subdirectora, a la segunda de a bordo, a la persona con una carrera intachable, impecable y con el reconocimiento varias veces de todo el país, producto de los operativos que se estaban haciendo en contra del narcotráfico del crimen organizado. Hoy día se le despide aparentemente por cuestiones muy secundarias. No ha habido una explicación pública de este descabezamiento de la PDI”, aseguró.

“Esperamos explicaciones de verdad, claras y transparentes ante este despido que afecta sin duda la tarea de la institución en lo que respecta a crimen organizado y narcotráfico”, agregó.

“Cuenten la verdad; no se puede estar sacando gente tan valiosa y de función tan crítica para el país, sencillamente porque a la fiscal Steinert, porque parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”, aseguró.

De paso, pidió explicaciones al Ejecutivo:

“Yo creo que el presidente Kast, el ministro del Interior, que están por encima de la ministra tienen que dar una explicación y que sea una explicación que sea la verdad, no una explicación administrativa”, complementó Flores.

Al cierre, exigió que “se diga la verdad, por qué la sacaron y si se hace una investigación, que sea como corresponde. Si lo quieren tapar, bueno, algo huele mal aquí. La ministra está actuando como fiscal”.

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