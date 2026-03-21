América Latina

Lula volvió a respaldar a los regímenes de Cuba y Venezuela

El mandatario declaró que lamenta que las Naciones Unidas no logren ejercer un papel decisivo ni ofrecer soluciones ante los principales conflictos internacionales

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Lula criticó la intervención de
Lula criticó la intervención de Estados Unidos en América Latina (Reuters)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este sábado su respaldo a los regímenes de Cuba y Venezuela durante su participación en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África, realizado en la ciudad de Bogotá.

“No es posible, no podemos admitir que los demás piensen que son dueños de nosotros. Miren lo que hacen con Cuba en este momento, miren lo que hicieron con Venezuela. Eso no es democrático”, afirmó Lula, criticando a Estados Unidos.

El mandatario brasileño sostuvo estas afirmaciones en un contexto marcado por la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, que incluyó la captura del ex dictador Nicolás Maduro, y el endurecimiento del bloqueo a Cuba, hechos que calificó como inadmisibles dentro del marco del derecho internacional.

La detención de Maduro provocó
La detención de Maduro provocó condena por parte del gobierno brasileño (REUTERS)

Además, el presidente preguntó a la audiencia sobre los fundamentos legales de las acciones estadounidenses: “¿En qué párrafo, en qué artículo de la carta de las Naciones Unidas se dice que un presidente de un país puede invadir a otro? ¿En qué documento del mundo está escrito?, ni siquiera en la Biblia”.

La posición de Lula sobre Venezuela ya había sido expresada previamente. Tras la captura de Maduro y los bombardeos estadounidenses en territorio venezolano, habia convocó en ese momento una reunión de emergencia en Brasilia con su gabinete y ministros clave, quienes también condenaron públicamente las acciones ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente superan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, afirmó.

Lula Da Silva rechazó el
Lula Da Silva rechazó el uso de la fuerza como respuesta a conflictos políticos regionales (Reuters)

En el caso de Cuba, ya había manifestado su respaldo al régimen en oportunidades anteriores. A principios de marzo, durante la apertura de la 39ª Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia, habia hablado abiertamente sobre ese país.

El mandatario sostuvo: “Cuba no está pasando hambre porque no sabe producir o no sabe construir su energía. Cuba está pasando hambre porque no quieren que tenga acceso a las cosas que todo el mundo debería tener derecho”.

El endurecimiento del bloqueo estadounidense
El endurecimiento del bloqueo estadounidense profundizó la escasez en Cuba (Reuters)

Por otro lado, en la jornada de hoy, el presidente brasileño advirtió sobre el aumento del gasto militar mundial y la proliferación de conflictos armados. Señaló que en 2025 se invirtieron 2,7 billones de dólares en armas y guerras, mientras 630 millones de personas padecen hambre.

Lula asoció la persistencia del hambre y la falta de acceso a derechos básicos con la irresponsabilidad y falta de compromiso de los líderes internacionales, quienes priorizan intereses militares y económicos por encima de las necesidades humanitarias.

“Si no conseguimos exterminar el hambre del planeta no es por exceso de lluvias o sol, es por exceso de irresponsabilidad y falta de compromiso”, manifestó el presidente ante los delegados presentes.

(Con información de EFE)

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