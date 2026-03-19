Educación, migración y legado cultural: los ejes del nuevo acercamiento entre Alemania y Guatemala

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó el Colegio Alemán de la Ciudad de Guatemala durante la celebración de su 125 aniversario, destacando los lazos educativos y culturales entre ambos países. (Cortesía: INGUAT)

Durante su visita a Guatemala, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, encabezó un recorrido por el Colegio Alemán de la Ciudad de Guatemala, en el marco del aniversario número 125 de la institución. En el inicio de su agenda oficial, el mandatario destacó los vínculos educativos y culturales que unen a ambos países, según informó la Embajada de Alemania en Guatemala.

El colegio, según la representación diplomática, se ha consolidado como “una institución bicultural reconocida que acompaña a sus alumnos desde preescolar hasta el bachillerato guatemalteco y el Abitur alemán, contando con más de mil estudiantes y un sólido cuerpo docente”. La Embajada subrayó la importancia de este modelo en el desarrollo educativo y cultural compartido.

En el segundo día de actividades, Steinmeier tiene previsto visitar el proyecto ambiental Selva Maya, ubicado en el departamento de Petén. De acuerdo con la información oficial, el presidente alemán conocerá de primera mano iniciativas orientadas a fortalecer cadenas de suministros sostenibles en la región. El proyecto, impulsado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), busca promover el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la integración de comunidades locales en modelos económicos responsables.

Steinmeier explora el proyecto ambiental Selva Maya en Petén, donde se fortalece la cooperación para promover cadenas de suministro sostenibles y la conservación de la biodiversidad. (Cortesía: Conap Consejo Nacional de Áreas Protegidas)

Entre los objetivos centrales de este programa figuran la conservación de ecosistemas forestales, el combate a la deforestación, los incendios y la tala ilegal, así como la restauración de paisajes y la promoción de alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales. La GIZ ha reiterado que estas acciones se desarrollan con la participación activa de organizaciones y autoridades locales.

En el plano político y comercial, el martes 17 de marzo, Steinmeier sostuvo un encuentro bilateral con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Ambas delegaciones analizaron las oportunidades económicas del país centroamericano para la inversión extranjera y el mercado alemán. Según la Embajada de Alemania, el jefe de Estado invitó a Guatemala a promoverse con mayor intensidad en Alemania como destino de negocios, asegurando que tanto en comercio como en cooperación al desarrollo existe “un potencial que aún no ha sido completamente aprovechado entre ambos países”.

La gira del presidente alemán ha sido destacada por la Embajada como una muestra del interés de fortalecer las relaciones bilaterales en materia educativa, ambiental y económica. Las autoridades alemanas prevén continuar con la agenda de cooperación en proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible y la integración de ambos países en mercados internacionales.

La iniciativa de la GIZ en Selva Maya busca combatir la deforestación, restaurar paisajes y ofrecer alternativas económicas responsables a las comunidades locales de la región. (Cortesía: INGUAT)

Relaciones económicas, migración y legado alemán

En el plano económico, Alemania se mantiene como uno de los socios comerciales más relevantes para Guatemala y representa un mercado con alto potencial para diversificar las exportaciones guatemaltecas. Arévalo expresó su reconocimiento a las empresas alemanas presentes en el país y valoró la confianza depositada en el entorno macroeconómico local. Ambos gobiernos avanzaron en el compromiso de fortalecer los lazos con el sector productivo alemán, promover la transferencia tecnológica, la investigación, el desarrollo en energías renovables y la modernización del sistema productivo guatemalteco.

El diálogo también abordó la promoción de vías regulares de migración laboral, con iniciativas que han mostrado resultados positivos y que, según Arévalo, podrían ampliarse en el futuro. Finalmente, la visita incluyó un reconocimiento al aporte histórico de la comunidad alemana en Guatemala, en ámbitos como el cafetalero, empresarial y educativo, y la reafirmación de la voluntad de ambos países por continuar construyendo una relación basada en la cooperación, el desarrollo y la dignidad.