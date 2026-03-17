América Latina

Se atrincheró desnudo en su departamento y tiró varios objetos: insólito operativo policial en Montevideo

La Policía debió garantizar la seguridad de los residentes del barrio Punta Carretas, ante la actitud de un vecino de 63 años que gritaba y dejó la vivienda destruida

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Hombre desnudo tiró objetos por
Hombre desnudo tiró objetos por su balcón en Montevideo (Captura Telemundo/canal 12)

Una situación insólita se vivió en la mañana de este lunes en el barrio Punta Carretas, una de las zonas residenciales de Montevideo. Un hombre de 63 años se asomó desnudo al balcón de su edificio y tiró varios objetos desde allí, algunos quedaron incrustados en árboles de la zona. La Policía debió montar un operativo especial para resguardar la integridad de los vecinos.

El departamento del hombre está ubicado en la calle 21 de Setiembre casi Coronel Mora, uno de los puntos más transitados de ese barrio montevideano. Según detalló el noticiero Telemundo de Canal 12, fue a la hora 8.30 que vecinos y comerciantes de la zona comenzaron a escuchar gritos y estallidos de vidrios.

Los ruidos llamaron la atención de estas personas que recién estaban comenzando su jornada laboral. ¿Qué estaba ocurriendo? Ese vecino de la zona, de 63 años y totalmente desnudo, había comenzado a lanzar varios objetos desde el noveno piso del edificio. El hombre tiró una mesa de vidrio y una silla.

Una silla quedó incrustada en
Una silla quedó incrustada en un árbol (Captura Telemundo/Canal 12)

El hombre gritaba que no quería que nadie se acercara y que iba a matar a todos.

Los vecinos reaccionaron alarmados y comenzaron a llamar a la Policía, por lo que varios patrulleros fueron hasta allí. Lo que hicieron fue generar un cordón de seguridad sobre la vereda para obstruir el paso de quienes estaban cerca, de forma de evitar que le cayera uno de los objetos en la cabeza.

El hombre tiene 63 años y vive solo, y nunca había mostrado ningún tipo de actitud similar anteriormente.

Los efectivos también intentaron subir hasta el noveno piso para hablar con el hombre.¿Qué se encontraron allí? El vecino de Punta Carretas estaba solo y encerrado y no quería que la policía se acercara hasta él. De acuerdo al relato de los vecinos –consignado por ese noticiero– amenzaba con “matar a todos”.

Hombre desnudo tiró objetos por
Hombre desnudo tiró objetos por su balcón y rompió vidrios en Montevideo (Captura Telemundo/canal 12)

Como el hombre se negaba a que ingresaran a su vivienda, los policías fueron por el balcón del departamento de al lado para hablar con él. Pero no tuvieron éxito: el hombre seguía negándose a hablar con ellos. Por lo tanto, los agentes debieron tirar la puerta de la casa. Pero el hombre tampoco se calmó y la policía debió reducirlo.

La casa quedó totalmente destrozada.

El vecino de Punta Carretas fue trasladado a una seccional para proteger su integridad física: temía que se provocara lesiones a él mismo.

Una de las sillas que el hombre tiró desde su balcón quedó incrustada en las ramas de un árbol.

Una silla quedó incrustada en
Una silla quedó incrustada en un árbol (Captura Telemundo/Canal 12)

El caso despertó la curiosidad de varias personas que estaban en la zona. Yiordany, uno de ellos, relató al noticiero de Canal 12 que el hombre estaba sentado en el balcón hasta que cambió su actitud.

“En un momento empezó a hablar, a decir cosas, y empezó a tirar cosas para abajo. Entraba para adentro y sacaba cosas, y volví a tirarlas. Quería tirarse. Estaba totalmente desnudo y enseguida llamamos a la policía y ahí se calmó el hombre”, relató el vecino.

“Entraba para adentro, salía. Empezaba a gritar y hacer un movimiento con las manos”, comentó este hombre, que aclaró que no se entendía qué es lo que el hombre gritaba.

Según los vecinos, el hombre no había tenido un comportamiento similar anteriormente ni tampoco había actuado de manera extraña en los últimos días.

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