La crisis energética en Cuba se agrava con nuevo apagón nacional

People walk on the street during a national power grid collapse, the fourth in less than a year, which caused a nationwide blackout, in Havana, Cuba September 10, 2025. REUTERS/Norlys Perez

La crisis energética en Cuba se ha agravado durante el último año y medio, con el país registrando su sexto apagón nacional, situación que ha dejado sin electricidad a más de nueve millones de personas. El problema se intensificó desde enero de 2026, cuando entró en vigor el bloqueo petrolero de Estados Unidos, que ha presionado aún más la fragilidad del sector energético isleño. Según el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, en la última desconexión total del Sistema Energético Nacional (SEN) no se reportaron averías en las unidades térmicas operativas, y las causas están bajo investigación. El ministerio de la dictadura precisó que ya se activaron los protocolos de restablecimiento, aunque históricamente este proceso ha requerido días.

Antes de este nuevo apagón, la situación era insostenible: en La Habana se registraban cortes diarios de hasta 15 horas, mientras que en las provincias algunos períodos sin electricidad llegaban a las 48 horas. La crisis energética ha paralizado gran parte de la actividad económica y el descontento social ha derivado en protestas en distintas ciudades, algunas de las cuales resultaron en detenciones y episodios de violencia.

La cadena de apagones nacionales comenzó el 18 de octubre de 2024 por una avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país, seguida por el colapso del 6 de noviembre tras el paso del huracán Rafael, de categoría 3. El 4 de diciembre y el 14 de marzo de 2025 ocurrieron apagones similares, uno vinculado nuevamente a la Guiteras y otro a un incendio en una subestación en La Habana. El quinto apagón, en septiembre de 2025, también se asoció inicialmente a la central Guiteras, aunque luego las autoridades aseguraron que la instalación estaba lista para operar. El sexto y más reciente apagón, el 16 de marzo de 2026, ocurrió bajo el nuevo escenario del bloqueo petrolero, un factor que, según expertos, podría ralentizar la recuperación del SEN.

A woman uses the light from a cell phone during a national power grid collapse, the fourth in less than a year, which caused a nationwide blackout, in Havana, Cuba September 10, 2025. REUTERS/Norlys Perez

El Sistema Energético Nacional enfrenta una doble crisis: por un lado, la obsolescencia y frecuentes averías de las centrales termoeléctricas —nueve de las 16 unidades están fuera de servicio— y, por otro, la escasez de combustible. Esta última se ha profundizado tras la imposición del bloqueo petrolero de Estados Unidos, que busca presionar al Gobierno cubano para que impulse reformas económicas. El gobierno sostiene que los motores de generación permanecen parados desde hace tres meses.

La crisis energética en Cuba se ha convertido en un fenómeno cotidiano. Los apagones diarios de hasta 15 horas en la capital y cortes de electricidad de dos días en provincias han impactado directamente en la vida de los ciudadanos. El primer gran apagón nacional tras un desastre natural tuvo lugar el 27 de septiembre de 2022, cuando el huracán Ian, de categoría 3, provocó la caída total del SEN y el restablecimiento demoró hasta una semana en algunas zonas.

People walk along a street amid a partial collapse of the electrical grid, in Havana, Cuba December 3, 2025. REUTERS/Norlys Perez

El costo social y económico de los apagones es considerable. Según cifras oficiales, la economía nacional se ha contraído en más de un 15% desde 2020. Gran parte de la industria estatal se encuentra paralizada y los servicios esenciales han sufrido un grave deterioro. Los cortes eléctricos han sido detonantes de protestas desde el estallido social del 11 de julio de 2021 hasta las manifestaciones recientes en La Habana y Morón, reflejando el creciente descontento social en el país.

Expertos independientes advierten que la recuperación completa del SEN requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, sumas fuera del alcance de la economía cubana, que atraviesa una crisis severa desde hace más de cinco años. El Gobierno atribuye la situación principalmente a las sanciones estadounidenses, mientras que analistas remarcan la infrafinanciación crónica del sector energético, totalmente estatal desde 1959.

(Con información de EFE)