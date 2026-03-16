El Banco Central de Bolivia cambiará billetes de la serie B tras el robo de dinero en el accidente de un avión militar

Logo del Banco Central de Bolivia (BCB) (Photo by Aizar RALDES / AFP)

El Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó el canje voluntario de billetes de tres cortes de la serie B por los mismos de la serie A en todo el sistema financiero, luego de la incertidumbre generada por la invalidación de algunas piezas tras el robo de dinero en el accidente de un avión militar el 27 de febrero.

“Desde el lunes 16 de marzo, todas las entidades financieras y el propio BCB atenderán a las personas que voluntariamente, y queremos reforzar este concepto, voluntariamente, quieran venir a cambiar los billetes de la serie B por los billetes de la serie A”, anunció el presidente del BCB, David Espinoza. La medida se aplica a los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos.

Esta disposición surge luego de que se determinara la anulación de un lote de billetes de la serie B por el robo de dinero en el accidente militar. La instrucción señala que las piezas anuladas deberán ser retenidas y destruidas una vez que sean entregadas por el sistema financiero.

La medida, que fue comunicada en medio de una serie de contradicciones entre autoridades del Banco Central y el Gobierno, generó incertidumbre y el rechazo de transacciones con billetes de toda la serie.

Un integrante de la Policía de Bolivia (i) revisa billetes de la serie B a un ciudadano en la sede del Banco Central de Bolivia (BCB) este miércoles, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

Pese a la habilitación de una página web para verificar la validez de un billete, comerciantes y transportistas de La Paz rechazan todas las piezas de la serie B en esos cortes por dudas sobre su legalidad.

“El transportista no puede estar revisando a cada momento si el billete está o no está en circulación”, justificó Santos Escalante, secretario de una federación de transporte de La Paz que instruyó a sus afiliados a no realizar transacciones con dinero en efectivo de la serie B.

Esta situación provocó que varias personas acudieran al Banco Central a cambiar su dinero por monedas u otros cortes.

El presidente del Banco Central manifestó que el lote anulado es un porcentaje “marginal” de toda la serie B y que la gran mayoría de los billetes que están en circulación mantienen su valor legal.

Sin embargo, afirmó que “si alguna persona que tiene un billete de la serie B no se siente cómoda utilizándolo o encuentra dificultades para su aceptación”, puede ir a cualquier entidad financiera a solicitar el cambio por un billete de la serie A, que iban a ser destruidos pero fueron reclasificados debido a esta situación.

Billetes quedaron esparcidos entre los escombros del avión . REUTERS/Claudia Morales

El avión modelo Lockheed C-130 Hércules se accidentó tras el aterrizaje el 27 de febrero, cuando se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y arrolló al menos una decena de vehículos en una avenida provocando la muerte de al menos 24 personas.

La aeronave llevaba más de 17 millones de nuevos billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la serie B que estaban destinados al Banco Central. El presidente de esa institución informó que el monto total era de 423 millones de bolivianos (equivalente a unos 60 millones de dólares).

De esa cantidad, las autoridades estiman que el 30% fue sustraído por personas que se acercaron al lugar del siniestro a recoger los billetes que quedaron esparcidos en medio de los escombros. El resto fue incinerado para evitar la aglomeración de personas y continuar con el trabajo de rescate.

Hasta ahora 40 personas fueron detenidas por el robo del dinero y otras 30 realizaron devoluciones voluntarias, según una publicación de la Agencia Boliviana de Información (ABI).

La misma nota señala que existen 277 millones de billetes de la serie B en circulación y otros 223 millones pendientes de entrega, lo que suma 500 millones de billetes que mantienen vigencia legal. Según información del Banco Central, la probabilidad de recibir uno de los billetes invalidados es “muy baja” ya que gran parte de las piezas fueron recuperadas mediante operativos policiales y devoluciones.