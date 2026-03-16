Cuatro detenidos en el operativo de captura de Sebastián Marset fueron encarcelados en Bolivia

La policía presenta a varios individuos presuntamente vinculados a la red de seguridad de Sebastián Marset tras operativos en Santa Cruz de la Sierra.

La Justicia boliviana ordenó la detención preventiva de cuatro personas, tres hombres y una mujer, detenidas durante el operativo policial en el que se capturó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En una audiencia de medidas cautelares realizada el sábado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, se determinó que los imputados cumplan detención por 180 días en el penal de Palmasola.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que las cuatro personas —identificadas como Jaime A.R.P., Yeison J.O.A., Master S.T.S. y Tatiana V.M.A.— fueron imputadas por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de armas.

Según las investigaciones preliminares, la única mujer detenida, Tatiana V.M.A. es de nacionalidad uruguaya y familiar —hermana o media hermana— de Marset. En tanto, los hombres son dos colombianos y un venezolano.

La policía presenta a varios individuos presuntamente vinculados a la red de seguridad de Sebastián Marset tras operativos en Santa Cruz de la Sierra.

En otros operativos vinculados a la captura del narcotraficante uruguayo, se detuvo a cuatro extranjeros más, entre ellos un brasileño vinculado a la organización Comando Vermelho de Brasil. “Este trabajo lo realizamos para limpiar de nuestro país todas las posiciones criminales que, en los últimos tiempos, se han introducido en Bolivia”, afirmó el comandante de la Policía, Mirko Sokol, durante una conferencia de prensa.

Marset fue capturado el viernes 13 de marzo en un barrio residencial de Santa Cruz de la Sierra, ciudad en la que logró escapar de la Policía durante un operativo en 2023 y de la que presuntamente nunca se fue.

El operativo del viernes fue realizado de madrugada por fuerzas de seguridad bolivianas y puso fin a una extensa búsqueda internacional, ya que el criminal era considerado uno de los fugitivos más buscados de la región y figuraba entre los principales objetivos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia”, publicó la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos al informar sobre la captura.

Marset antes de abordar el vuelo que lo llevaría a Estados Unidos. CREDIT AFP PHOTO / SENAD

El uruguayo estaba acusado de liderar una red internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero que operaba en varios países de Sudamérica y tenía conexiones con organizaciones criminales en el extranjero.

Tras su arresto, el gobierno boliviano confirmó que sería trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales. El traslado se realizó pocas horas después de la captura en un vuelo coordinado con la DEA, que tras una parada en Lima lo llevó hasta Estados Unidos.

Según las autoridades bolivianas, la captura del narcotraficante y la incautación de sus bienes en Bolivia —que incluyen 16 avionetas, 10 vehículos de alta gama, motocicletas, inmuebles, drogas y armamento— generaron un daño económico estimado en más de 15 millones de dólares a su organización criminal.

La detención generó reacciones políticas y diplomáticas en varios países. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó la captura como un hito en la lucha contra el crimen organizado, mientras que autoridades de otros países señalaron que el arresto representa un golpe relevante contra las redes transnacionales de narcotráfico que operan en Sudamérica.