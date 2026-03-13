América Latina

Estados Unidos agradeció a Rodrigo Paz la colaboración para la detención del narco Sebastián Marset

El Departamento de Estado resaltó la figura del presidente boliviano y la coordinación en políticas de combate a delitos graves entre las autoridades del país sudamericano y la DEA

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Sebastián Marset (tercero desde la
Sebastián Marset (tercero desde la izquierda) camina tras ser detenido por agentes de la DEA, en el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026 (AFP)

El Departamento de Estado norteamericano felicitó y agradeció al presidente de Bolivia Rodrigo Paz por su liderazgo en la captura del narco uruguayo Sebastián Marset. Mediante un breve comunicado publicado en redes sociales, Washington resaltó además la iniciativa “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) lanzado recientemente en Florida junto a Donald Trump y de la que participaron presidentes de América Latina.

CAPTURADO. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y a la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, que se fortalece rápidamente, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, señala la publicación que acompaña una imagen de Marset y el pedido de recompensa de 2 millones de dólares que pesaba sobre su cabeza.

La publicación del Departamento de
La publicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos a propósito de la captura del narco Sebastián Marset en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas (Depto de Estado)

La detención Marset marca el fin de su actividad como uno de los principales delincuentes vinculados al narcotráfico en la región. El operativo, según fuentes oficiales bolivianas, se realizó en el marco de una colaboración reforzada entre Estados Unidos y Bolivia, impulsada por la gestión del presidente Rodrigo Paz.

El impacto de la captura extiende sus efectos a la política de seguridad regional, ya que las autoridades sostienen que “Shield of the Americas” representa una estrategia conjunta que fortalece la seguridad en el continente, al tiempo que reduce la capacidad operativa de organizaciones criminales.

La cooperación entre fuerzas de seguridad de Bolivia y Estados Unidos permitió la localización de Marset, que ahora enfrentará cargos y comparecerá ante la justicia, conforme a los actuales acuerdos bilaterales.

El operativo

La Policía boliviana arrestó este viernes al narcotraficante uruguayo Marset en un operativo policial realizado la madrugada de este martes en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañado por el ministro del Interior Marco Oviedo y el jefe de la Policía Mirko Sokol, habla durante una conferencia de prensa tras una operación para detener al narco Sebastián Marset (Reuters)

El operativo, realizado con agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), inició a las 2:30 de la mañana. A las 8:30,hora local, el Ministerio de Gobierno informó el traslado de 200 policías de élite desde El Alto hacia Santa Cruz, para apoyar el resguardo policial.

Marset, de nacionalidad uruguaya, era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se lo acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

Marset fue llevado a Estados Unidos donde era requerido por las autoridades por delitos asociados al tráfico de drogas. La acción rápida respondió a su historial de evasión y a investigaciones abiertas en varios países, lo que requería garantizar su disponibilidad ante la justicia estadounidense.

Sebastián Marset (segundo desde la
Sebastián Marset (segundo desde la derecha) después de ser detenido por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026 (AFP)

El traslado se realizó en la aeronave identificada con el número N846DJ, que partió de Santa Cruz y tenía prevista una escala en Lima, Perú, antes de continuar hacia Estados Unidos. Marset, esposado de pies y manos, vestido de negro y bajo estricta vigilancia, fue escoltado por agentes antidrogas a lo largo de la operación.

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